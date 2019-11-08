اليمن... "أنصار الله" تفرج عن 71 معتقلا حاولوا الالتحاق بقوات الحكومة الشرعية

ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن "الأجهزة الأمنية في محافظة ذمار أفرجت، أمس الخميس، عن 44 من المغرر بهم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف".
ونقلت "المسيرة"، عن وكيل أول محافظة ذمار فهد عبد الحميد المروني، "التأكيد على الحرص بمنح المغرر بهم فرصة للعودة إلى حضن الوطن، وإفشال مؤامرات العدوان الرامية إلى تمزيق وحدة الصف وتجنيد ضعاف النفوس للقتال في صفوفه".
في غضون ذلك، أفادت جماعة أنصار الله، أن "الجهات المختصة في محافظة إب، أفرجت عن 27 من المغرر بهم الذين جندهم العدوان للقتال في صفوفه".
ودعا غلاب "من تبقى من المغرر بهم إلى الاستفادة من قرار العفو العام والعودة إلى الصف الوطني".
من جهته، اعتبر مدير أمن محافظة إب، العميد محمد الحمزي، أن "قوى العدوان أصبحت تحتمي بالمخدوعين والزج بهم في معارك خاسرة".
وأصدرت "أنصار الله"، في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2017، قرارا بالعفو العام عن كل من قاتل ضد الجماعة، باستثناء من ثبت ارتكابه جريمة قتل أو الشروع فيها، أو تورط في التخطيط أو التخابر من أجلها مع التحالف.
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