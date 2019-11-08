اليمن... "أنصار الله" تفرج عن 71 معتقلا حاولوا الالتحاق بقوات الحكومة الشرعية

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، الإفراج عن 71 معتقلاً، قبضت عليهم في وقت سابق، بمحافظتي ذمار وإب وسط اليمن، أثناء محاولتهم الالتحاق بصفوف الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية.

ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن "الأجهزة الأمنية في محافظة ذمار أفرجت، أمس الخميس، عن 44 من المغرر بهم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف".

ونقلت "المسيرة"، عن وكيل أول محافظة ذمار فهد عبد الحميد المروني، "التأكيد على الحرص بمنح المغرر بهم فرصة للعودة إلى حضن الوطن، وإفشال مؤامرات العدوان الرامية إلى تمزيق وحدة الصف وتجنيد ضعاف النفوس للقتال في صفوفه".

في غضون ذلك، أفادت جماعة أنصار الله، أن "الجهات المختصة في محافظة إب، أفرجت عن 27 من المغرر بهم الذين جندهم العدوان للقتال في صفوفه".

ووفقاً لوكالة "سبأ"، قال وكيل محافظة إب عبد الفتاح غلاب، إن "عملية الإفراج تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية وقرار العفو العام وتزامنا مع الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف".

ودعا غلاب "من تبقى من المغرر بهم إلى الاستفادة من قرار العفو العام والعودة إلى الصف الوطني".

من جهته، اعتبر مدير أمن محافظة إب، العميد محمد الحمزي، أن "قوى العدوان أصبحت تحتمي بالمخدوعين والزج بهم في معارك خاسرة".

وأصدرت "أنصار الله"، في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2017، قرارا بالعفو العام عن كل من قاتل ضد الجماعة، باستثناء من ثبت ارتكابه جريمة قتل أو الشروع فيها، أو تورط في التخطيط أو التخابر من أجلها مع التحالف.