فيديو جديد من أمن الدولة السعودي يثير جدلا في المملكة

أثارت رئاسة أمن الدولة السعودية جدلا واسعا، في مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديو جديد يتطرق إلى تصنيف التطرف.

وينص الفيديو المنشور، على حساب الإدارة العامة لمكافحة التطرف التابعة لـ"رئاسة الأمن السعودي" في "تويتر"، على أن التطرف هو "مجاوزة الوسطية في تبني أي شيء أو رفضه"، ويساوي بين التطرف والانحلال.

ويصنف الفيديو، النسوية والإلحاد و"الشذوذ الجنسي" و"الإباحية" ضمن أنواع "التطرف المرفوض"، مع مقارنتها بالتكفير والتفجير والتبديع والتفسيق.

— الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة (@ce_pss) November 8, 2019

وأثار هذا الفيديو جدلا واسعا في "تويتر"، وخاصة في ظل محاكمة السلطات السعودية عددا من الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة باتهامات تتعلق بأمن الدولة.

— شعاع الزهراني ♊🇨🇦 (@shoaa_ahm) November 8, 2019

وأبدى بعض المعلقين دعمهم لموقف أمن الدولة الصارم إزاء النسوية، فيما أعرب آخرون عن معارضتهم الشديدة لهذه المقارنة مع توجيه انتقادات صارمة للحكومة.