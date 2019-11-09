رش "مادة بيضاء" على فتيات في السعودية... والسلطات تتدخل (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر قيام شبان برش مادة بيضاء على عدد من الفتيات خلال عبورهن شارعا في منطقة تبوك في المملكة العربية السعودية.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، توقف سيارة بيضاء بالقرب من فتيات يحاولن عبور شارع في تبوك، قبل البدء برش مادة بيضاء صوبهن والفرار من الموقع، في تسجيلات التقطتها كاميرات مراقبة مثبتة على مدخل حضانة وفقا لما يتداول.

— حاتم الميهوبيِ 🇸🇦 MBS (@Hatem_Albalawi) November 7, 2019

ونشر الأمن العام السعودي بيانا على لسان المتحدث باسم شرطة تبوك، جاء فيه: "بالإشارة إلى ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض عدد من الفتيات للرش بمادة بيضاء من ركاب مركبة أثناء عبورهن أحد الطرق في مدينة تبوك، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري بفضل من الله عن القبض عليهم وهم ثلاثة أحداث وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم".

شرطة منطقة تبوك تلقي القبض على ثلاثة أحداث نتيجة قيامهم برش مادة بيضاء على عدد من الفتيات. pic.twitter.com/1Yj8bHa4mx — الأمن العام (@security_gov) November 8, 2019

​ولم توضح شرطة تبوك، طبيعة تلك المادة البيضاء الغريبة، التي ألقاها الشبان الثلاثة على الفتيات في الشارع.