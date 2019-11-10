الصادق المهدي يتهم قوى حليفة في الحكومة السودانية بـ"الاستهتار" ويحذر من السقوط

جدد زعيم حزب الأمة القومي في السودان الصادق المهدي، تأكيده على مساندة الحكومة الانتقالية، دون أن يستبعد تعثرها بسبب ما أسماه "جسامة التحديات".

وقال المهدي، في كلمته أمس السبت، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف متحدثا عن الراهن السياسي، إن "النظام الانتقالي في السودان يواجه تحديات هائلة بسبب التركة المثقلة من إخفاقات أمنية واقتصادية ودبلوماسية، تركها النظام المخلوع"، وذلك حسب موقع "سودان تريبيون".

ووجه انتقادات لاذعة إلى قوى حليفة وصفها بالاستهتار والمزايدة، مشيرا إلى أن "من بين هذه التحديات محاصصة بعض القوى المعارضة تسلقا، وظهور قلة كفاءتها واستهتارها بتصريحات كأنها معدة لإثارة ردود فعل مضادة".

وانتقد المهدي، كذلك الحزب الشيوعي قائلا إنه "يتصرف باستهتار من ناحية الحرص على المشاركة، ومن ناحية أخرى إطلاق قذائف في كل الاتجاهات"، متابعا "وهو ما يجعل أمثالنا يقولون: مع أصحاب مثل هؤلاء، من يحتاج لأعداء؟ صداقة مؤسفة ".

وأضاف "بعض حلفائنا في الحرية والتغيير لم يراجعوا أخطاء كثيرة ارتكبت بل زادوا الطين بلة بإقصاء قوى سياسية شاركت في الثورة، وتستحق المشاركة في المرحلة الانتقالية".

وكان السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب هاجم قوى في تحالف الحرية والتغيير، وتحدث في ندوة عقدت بأم درمان عن "قيام الإمارات والسعودية بإجراء اتصالات مع كيانات سياسية وقيادات بارزة في قوى المعارضة غير متحمسة للتغيير الجذري في السودان، سعيا لتغيير مسار الانتفاضة".