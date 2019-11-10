Widgets Magazine
تسجيل
18:00 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    احتجاجات في بغداد، مظاهرات، العراق 27 أكتوبر 2019

    مئات القتلى وآلاف المصابين في العراق. .. تسلسل زمني للاحتجاجات الأكبر منذ رحيل صدام

    © AFP 2019 /
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    سقط نحو 320 قتيلا وأكثر من 15 ألف مصاب في سلسلة من الاحتجاجات العنيفة والواسعة التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المدن العراقية.

    القاهرة- سبوتنيك. منذ نحو شهرين ترصد "سبوتنيك" في تسلسل زمني أبرز محطات الحراك الذي أودى بحياة المئات حتى الآن:

    الأول من تشرين الأول/أكتوبر

    خروج تظاهرات في العاصمة بغداد ومدن الجنوب ضد الفساد والبطالة والمطالبة باستقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وتغيير النظام السياسي.

    2 أكتوبر

    السلطات العراقية تحجب مواقع التواصل الاجتماعي وتقطع الانترنت في جميع البلاد باستثناء إقليم كردستان العراق.

    3 أكتوبر

    -رئيس الوزراء العراقي يعلن حظر التجول في بغداد. وارتفاع حصيلة القتلى ترتفع إلى 31  شخصا بين مدنيين ورجال أمن وأكثر من ألف مصاب.

    © REUTERS / THAIER AL-SUDANI
    رئيس الوزراء العراقي يعلن حظر التجول في بغداد

    4 أكتوبر

    الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يدعو لاستقالة الحكومة والتحضيرية لانتخابات مبكرة بإشراف أممي.

    5 أكتوبر

    رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يتعهد بإدخال تعديلات على ميزانية عام 2020 ووضع خطة لتلبية مطالب المحتجين.

    6 أكتوبر

    محافظ بغداد فلاح الجزائري يقدم استقالته.

    -وزارة الداخلية العراقية تعلن مقتل 104 شخص خلال الاحتجاجات بينهم 8 من القوات الأمنية، وإصابة أكثر من 6000، وتنفي استخدام العنف تجاه المتظاهرين وتتهم "أياد خبيثة" باستهداف كلا من المتظاهرين والقوات الأمنية.

    22 أكتوبر

    -لجنة التحقيق العراقية تعلن مقتل 149 مدنيا خلال التظاهرات بينهم 107 في بغداد، وتوصي بإقالة بإعفاء عدد من المسؤولين الأمنيين والضباط من مناصبهم.

    احتجاجات العراق
    © REUTERS / THAIER AL-SUDANI
    السلطات العراقية تعلن مقتل 104 وإصابة أكثر من 6000 شخص إثر الاحتجاجات الأخيرة

    25 أكتوبر

    رئيس الوزراء يعلن إجراء تعديلات وزارية بعيدا عن مبدأ المحاصصة وتقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء.

    انطلاق موجة ثانية من الاحتجاجات في ساحة التحرير ببغداد والقوات الأمنية تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع.

    26 أكتوبر

    الزعيم الديني مقتدى الصدر يدعو الحكومة العراقية للاستقالة، ويعلن تحول كتلته في البرلمان "سائرون" إلى كتلة معارضة.

    27 أكتوبر

    جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يعلن نشر قواته في بعض مناطق بغداد لحماية المنشآت السيادية والاحتجاجات تستمر.

    28 أكتوبر

    مجلس النواب العراقي يعلن عقد جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين ويوافق على إلغاء جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاثة وأعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين، وتشكيل لجنة لتعديل الدستور تقدم توصياتها خلال 4 أشهر.

    29 أكتوبر

    سكان بغداد يكسرون حظر التجوال وآلاف المتظاهرين يتوافدون على ساحة التحرير.

    الرئيس العراقي يعلن استعداد عبد المهدي للاستقالة.. وعون يدعو لتشكيل حكومة لبنانية جديدة

    الصدر يدعو منافسه هادي العامري للتعاون لسحب الثقة من حكومة عبد المهدي.

    31 أكتوبر

    رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يقدم استقالته  والرئيس العراقي يعلن موافقة بشرط تفاهم الكتل العراقية على بديل مقبول، وإجراء انتخابات مبكرة بقانون جديد.

    4 نوفمبر

    متظاهرون يعتدون على القنصلية الإيرانية في كربلاء وسقوط قتلى وجرحى.

    5 نوفمبر

    متحدث القائد العام للقوات المسلحة يؤكد التزام القوات العراقية بعد استخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين، ويعلن أن خسائر العراق من إغلاق الطرق أمام ميناء أم قصر تجاوزت 6 مليار دولار.

    الشرطة العراقية
    © AFP 2019 / SABAH ARAR
    وكالة: مقتل عراقي بعد استخدام الشرطة للذخيرة الحية لتفريق متظاهرين في كربلاء

    9 نوفمبر

    رئيس الوزراء العراقي يؤكد عزمه إجراء تعديل وزاري مهم بناء على مطالب المحتجين وطرح خطوات لإصلاح النظام الانتخابي خلال الأيام القليلة المقبلة.

    10 نوفمبر

    مفوضية حقوق الإنسان في العراق تعلن أن حصيلة القتلى إثر الاحتجاجات منذ مطلع أكتوبر بلغت 319 قتيلا وأكثر من 15 ألف مصاب.

    انظر أيضا:

    ما موقف إيران من تظاهرات العراق.. وما حقيقة علاقة قاسم سليماني بمحاولات فض الاحتجاجات؟
    مصدر: حصيلة ضحايا احتجاجات العراق منذ مطلع أكتوبر بلغت 319 قتيلا
    مراقبون: تظاهرات العراق باتت تمثل صراع نفوذ بين واشنطن وطهران
    الكلمات الدلالية:
    جرحى, قتلى, احتجاجات, بغداد, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مظاهرات مناهضة للحكومة للبنانية في بيروت، لبنان 27 أكتوبر 2019
    "الزومبي" في كل مكان وسعوديات يشاركن في "سباق الألوان"... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    مخ الناتو يفارق الحياة
    مخ الناتو يفارق الحياة
    التعاون الروسي السعودي
    العلاقات الروسية السعودية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك