مئات القتلى وآلاف المصابين في العراق. .. تسلسل زمني للاحتجاجات الأكبر منذ رحيل صدام

سقط نحو 320 قتيلا وأكثر من 15 ألف مصاب في سلسلة من الاحتجاجات العنيفة والواسعة التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المدن العراقية.

القاهرة- سبوتنيك. منذ نحو شهرين ترصد "سبوتنيك" في تسلسل زمني أبرز محطات الحراك الذي أودى بحياة المئات حتى الآن:

الأول من تشرين الأول/أكتوبر

خروج تظاهرات في العاصمة بغداد ومدن الجنوب ضد الفساد والبطالة والمطالبة باستقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وتغيير النظام السياسي.

2 أكتوبر

السلطات العراقية تحجب مواقع التواصل الاجتماعي وتقطع الانترنت في جميع البلاد باستثناء إقليم كردستان العراق.

3 أكتوبر

-رئيس الوزراء العراقي يعلن حظر التجول في بغداد. وارتفاع حصيلة القتلى ترتفع إلى 31 شخصا بين مدنيين ورجال أمن وأكثر من ألف مصاب.

4 أكتوبر

الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يدعو لاستقالة الحكومة والتحضيرية لانتخابات مبكرة بإشراف أممي.

5 أكتوبر

رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يتعهد بإدخال تعديلات على ميزانية عام 2020 ووضع خطة لتلبية مطالب المحتجين.

6 أكتوبر

محافظ بغداد فلاح الجزائري يقدم استقالته.

-وزارة الداخلية العراقية تعلن مقتل 104 شخص خلال الاحتجاجات بينهم 8 من القوات الأمنية، وإصابة أكثر من 6000، وتنفي استخدام العنف تجاه المتظاهرين وتتهم "أياد خبيثة" باستهداف كلا من المتظاهرين والقوات الأمنية.

22 أكتوبر

-لجنة التحقيق العراقية تعلن مقتل 149 مدنيا خلال التظاهرات بينهم 107 في بغداد، وتوصي بإقالة بإعفاء عدد من المسؤولين الأمنيين والضباط من مناصبهم.

25 أكتوبر

رئيس الوزراء يعلن إجراء تعديلات وزارية بعيدا عن مبدأ المحاصصة وتقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء.

انطلاق موجة ثانية من الاحتجاجات في ساحة التحرير ببغداد والقوات الأمنية تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع.

26 أكتوبر

الزعيم الديني مقتدى الصدر يدعو الحكومة العراقية للاستقالة، ويعلن تحول كتلته في البرلمان "سائرون" إلى كتلة معارضة.

27 أكتوبر

جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يعلن نشر قواته في بعض مناطق بغداد لحماية المنشآت السيادية والاحتجاجات تستمر.

28 أكتوبر

مجلس النواب العراقي يعلن عقد جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين ويوافق على إلغاء جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاثة وأعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين، وتشكيل لجنة لتعديل الدستور تقدم توصياتها خلال 4 أشهر.

29 أكتوبر

سكان بغداد يكسرون حظر التجوال وآلاف المتظاهرين يتوافدون على ساحة التحرير.

الصدر يدعو منافسه هادي العامري للتعاون لسحب الثقة من حكومة عبد المهدي.

31 أكتوبر

رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يقدم استقالته والرئيس العراقي يعلن موافقة بشرط تفاهم الكتل العراقية على بديل مقبول، وإجراء انتخابات مبكرة بقانون جديد.

4 نوفمبر

متظاهرون يعتدون على القنصلية الإيرانية في كربلاء وسقوط قتلى وجرحى.

5 نوفمبر

متحدث القائد العام للقوات المسلحة يؤكد التزام القوات العراقية بعد استخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين، ويعلن أن خسائر العراق من إغلاق الطرق أمام ميناء أم قصر تجاوزت 6 مليار دولار.

9 نوفمبر

رئيس الوزراء العراقي يؤكد عزمه إجراء تعديل وزاري مهم بناء على مطالب المحتجين وطرح خطوات لإصلاح النظام الانتخابي خلال الأيام القليلة المقبلة.

10 نوفمبر

مفوضية حقوق الإنسان في العراق تعلن أن حصيلة القتلى إثر الاحتجاجات منذ مطلع أكتوبر بلغت 319 قتيلا وأكثر من 15 ألف مصاب.