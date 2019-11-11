الأسد يتحدث عن تدخل إسرائيل في سوريا وعلاقة تل أبيب بالإرهابيين

وقال الأسد، خلال لقاء على قناة "روسيا اليوم"، اليوم الاثنين، ردا على سؤال، هل ترون أن إسرائيل، التي يعتقد كثيرون أنها تمتلك أسلحة نووية للدمار الشامل، تؤثر في سياسة المفوضية الأوروبية، وفي وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين؟: "بالتأكيد، فالإسرائيليون أعداؤنا، هم يحتلون أرضنا ، ومن البديهي أن يكونوا جزءاً من أي شيء يمكن أن يحدث ضد سوريا : أية خطة، أو تحريض، ومباشرة عبر علاقتهم بالإرهابيين، فنتنياهو كان يزور الإرهابيين الذين كانوا يعالجون في مستشفياتهم".

وفي رده على سؤال، هل تعتقدون أن تلك الصور كانت حقيقية، وأن الحكومة الإسرائيلية كانت تقدم الدعم المباشر للمسلحين المرتبطين بالقاعدة و"داعش" الذين يحاولون تدمير حكومتكم؟: "الإسرائيليون أنفسهم نشروا رسميا هذه الصور كأخبار. لم تكن إدعاءاتنا. ثانيا، في كل مرة كان الجيش السوري يحقق تقدما ضد إرهابيي جبهة النصرة في الجنوب كانت إسرائيل تقصف قواتنا، وكلما كنا نتقدم في منطقة أخرى في سوريا، كانت طائراتهم تبدأ بتنفيذ ضربات جوية ضد جيشنا. هذا ما يحدث. وبالتالي فإن الصلة واضحة جدا. إذاً، كان هناك تلازم بين العمليات الإسرائيلية وعمليات الإرهابيين. كانت تلك العلاقة تتم أولا عبر الإرهابيين مباشرة، وثانيا من خلال الأمريكيين، وثالثا من خلال الأوروبيين. لديهم أجندة واحدة ومصلحة واحدة، وكان ذلك قائما قبل الحرب وليس خلال الحرب فقط. إذاً، من الطبيعي والمتوقع والمرجح أن تكون إسرائيل جزءا من كل هذا".