عودة أكثر من 1.2 ألف لاجئ سوري إلى أرض الوطن خلال الــ 24 الساعة الأخيرة

أفاد المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا بأن أكثر من 1.2 ألف لاجئ قد عادوا إلى سوريا من الأردن ولبنان خلال الــ 24 الساعة الأخيرة.

موسكو-سبوتنيك. قال المركز في نشرة له بهذا الشأن على الموقع الرسمي لوزرة الدفاع الروسية: "خلال الــ24 الساعة الماضية عاد 1246 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 197 شخصا عبر معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 1049 شخصا عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

من جهة أخرى تم خلال الــ 24 الساعة الأخيرة إعادة إعمار 5 منازل سكنية ومدرسة ومحطة واحدة لضخ المياه.

وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 الساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 3.1 هكتار.

وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 39 عبوة قابلة للانفجار.