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    محطة قطارات سكك حديد مصر في منطقة رمسيس في العاصمة المصرية القاهرة

    بيان رسمي من "السكة الحديد" المصرية بشأن "ضحية قطار 14"

    © AFP 2019 / KHALED DESOUKI
    العالم العربي
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    أعلنت هيئة السكة الحديد المصرية تفاصيل وفاة مواطن تحت عجلات قطار قفز منه أثناء سيره.

    وقالت الهيئة في بيان لها إن راكبا ألقى بنفسه من قطار ١٤ إكسبريس الإسكندرية/ القاهرة بسبب رفضه دفع غرامة التدخين، فلقي مصرعه، بحسب موقع صحيفة "المصري اليوم". 

    سكك حديد مصر
    © AP Photo / Mostafa Darwish
    مصرع مصري بعد تدخين سيجارة داخل قطار

    وأوضح البيان "ورد اليوم الاثنين، بلاغ من النقطة الأمنية المُعيّنة لتأمين قطار ١٤ إكسبريس الإسكندرية/ القاهرة لقسم شرطة محطة سكة حديد طنطا بسقوط أحد الأشخاص من القطار قبل دخوله محطة طنطا نتيجة قفزه من القطار وتم نقله إلى مستشفى المنشاوي العام".

    وتابع البيان: "تحرر عن ذلك المحضر رقم ٩ / ٩٩٣ أحوال قسم شرطة السكة الحديد بطنطا، وتضمن المحضر أنه أثناء مُطالبة شرطة القطار للمواطن أحمد مبروك عبدالرحمن إبراهيم – مُقيم بدائرة مركز كفر الزيات، بإبراز تحقيق الشخصية لقيامه بالتدخين داخل القطار ورفض دفع الغرامة".

    وأضاف البيان، "تم استدعاء كمساري القطار لتحصيل غرامة التدخين داخل القطار، إلا أنه رفض وقام بمُغافلتهما والقفز من القطار للهروب، وتم ذلك أمام شهود الواقعة المثبوتين بالمحضر".

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    أخبار حوادث القطارات, توقف حركة القطارات, محطة قطارات, قطارات
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