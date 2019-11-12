إسرائيل تغتال قياديا في سرايا القدس والمقاومة ترد برشقة صواريخ

قتل فجر، اليوم الثلاثاء، قيادي في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة باستهداف إسرائيلي عبر المروحيات العسكرية لمنزل شرق الشجاعية شرق غزة، في وقت قتلت فيه سيدة أخرى وأصيب اثنان آخران.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية:"قتل فلسطينيان (رجل وامرأة) وأصيب اثنان آخران في استهداف إسرائيلي لمنزل شرق الشجاعية شرق قطاع غزة".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك" نسخة منه، "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام تم في الساعة الأخيرة استهداف مبنى تواجد في داخله أبرز قادة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة بهاء أبو العطا".

#عاجل .. وزارة الصحة: ارتفاع عدد الشهداء الى مواطن ومواطنة واصابة 2 اخرين بجراح مختلفة شرق غزة . pic.twitter.com/wkoDejt8vR — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 12, 2019

وأضاف أدرعي: "تمتد المصادقة على العملية من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع السيد بنيامين نتنياهو حيث إن أبو العطا نفذ معظم عمليات ونشاطات الحركة في قطاع غزة وكان بمثابة قنبلة موقوتة".

من جانبها نعت سرايا القدس الجناح المسلح للجهاد الإسلامي بهاء سليم أبو العطا في بيان رسمي.

#عاجل .. المقاو. مة تطلق رشقة من الصوا. ريـ خ صوب الأراضي الفلسطينية المحتلة . pic.twitter.com/BmHvQY8v4u — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 12, 2019

وأفاد شاهد عيان لوكالة سبوتنيك، "إطلاق رشقة صاروخية من غزة تجاه البلدات الواقعة في غلاف غزة".