حماس: من المبكر الحديث عن وساطات لأن إسرائيل ارتكبت جريمة بحق المقاومة

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، إنه من المبكر الحديث عن وساطات بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل، وذلك بعد أن نفذت الأخيرة غارة أدت لمقتل قيادي بحركة الجهاد الإسلامي.

غزة- سبوتنيك. وذكر الناطق باسم "حماس"، حازم قاسم، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إنه "من المبكر الحديث عن أية وساطات الآن".

وأوضح أن "الاحتلال ارتكب جريمة باستهدافه القائد في المقاومة الفلسطينية بهاء أبو العطا، والمقاومة تمارس حقها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وقادته".

وأكد قاسم أن "الوساطات يجب أن تصب باتجاه قادة الاحتلال الإسرائيلي للضغط عليه لوقف العدوان على قطاع غزة".

وقتل، فجر اليوم الثلاثاء، قيادي في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة باستهداف إسرائيلي عبر المروحيات العسكرية لمنزل شرق الشجاعية شرق غزة، في وقت قتلت فيه سيدة أخرى وأصيب اثنان آخران.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية "مقتل فلسطينيين (رجل وامرأة) وأصيب اثنان آخران في استهداف إسرائيلي لمنزل شرق الشجاعية شرق قطاع غزة".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك" نسخة منه: "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام تم في الساعة الأخيرة استهداف مبنى تواجد في داخله أبرز قادة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة بهاء أبو العطا".

وأضاف أدرعي: "تمتد المصادقة على العملية من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع السيد بنيامين نتنياهو، حيث إن أبو العطا نفذ معظم عمليات ونشاطات الحركة في قطاع غزة وكان بمثابة قنبلة موقوتة".