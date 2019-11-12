"أنصار الله: استهداف إسرائيل قياديين في غزة ودمشق "عدوان سافر"

أدانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، اغتيال إسرائيل للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بهاء أبو العطاء، في قطاع غزة، واستهدافها منزل القيادي في الحركة، أكرم العجوري، في العاصمة السورية دمشق.

القاهرة – سبوتنيك . وقالت الجماعة، في بيان صادر عن مكتبها السياسي، بثته قناة "المسيرة" الناطقة باسمها: "هذه الجرائم الإسرائيلية تمثل عدوانا إجراميا سافرا على الشعب الفلسطيني المظلوم".

ونوهت الجماعة بتمسك الشعب الفلسطيني بمقاومته للاحتلال الإسرائيلي وإصراره على استعادة أراضيه وكامل حقوقه المشروعة، مشددة على دعمها للحقوق الفلسطينية، التي أكدت عليها قرارات الشرعية الدولية.

وقتل فجر، اليوم الثلاثاء، قيادي في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة باستهداف إسرائيلي عبر المروحيات العسكرية لمنزل شرق الشجاعية شرقي غزة، وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية: "مقتل فلسطينيين (رجل وامرأة) وإصابة اثنين آخرين في الغارة الإسرائيلية، بينما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك" نسخة منه: "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام تم في الساعة الأخيرة استهداف مبنى تواجد في داخله أبرز قادة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة بهاء أبو العطا".