الاعتداء الإسرائيلي على "المزة" بدمشق يخلف دمارا وخسائر فادحة بالممتلكات...فيديو وصور

شنت إسرائيل، فجر اليوم الثلاثاء، هجوما صاروخيا استهدف حي المزة بدمشق، وأصاب منزل القيادي في حركة الجهاد الفلسطيني أكرم العجوري، مخلفأ قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى إلحاقه دمارا وخسائر فادحة بممتلكات المواطنين.

أفاد مصدر عسكري سوري أنه في تمام الساعة الرابعة والربع من فجر اليوم الثلاثاء قامت طائرات حربية إسرائيلية من فوق الجليل المحتل بإطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه مدينة دمشق.

وبين المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي تعاملت مع العدوان ودمرت أحد الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى هدفه في حين وصل الصاروخان الآخران وأصابا منزل القيادي في حركة الجهاد الفلسطيني أكرم العجوري قرب السفار

ة اللبنانية في حي المزة الغربية، مشيرا إلى أن العدوان أسفر عن استشهاد ابنه معاذ وإصابة حفيدته بتول واستشهاد عبد الله يوسف حسن إضافة إلى إصابة 9 مدنيين.

كاميرا "سبوتنيك" رصت الدمار الكبير في المبنى المستهدف والأبنية السكنية المجاورة وحطام نوافذها ومن بينها منزل السفير الباكستاني في دمشق، إضافة إلى الأضرار البالغة التي لحقت بسيارات مدنية، حيث استنفرت ورشات مجلس محافظة دمشق لإزالة الحطام والأنقاض وآثار الدمار.

تداعيات القصف الإسرائيلي على حي المزة في دمشق © Sputnik . Mohammad Damour

تداعيات القصف الإسرائيلي على حي المزة في دمشق © Sputnik . Mohammad Damour

تداعيات القصف الإسرائيلي على حي المزة في دمشق © Sputnik . Mohammad Damour

تداعيات القصف الإسرائيلي على حي المزة في دمشق Mohammad Damour

تداعيات القصف الإسرائيلي على حي المزة في دمشق © Sputnik . Mohammad Damour

تداعيات القصف الإسرائيلي على حي المزة في دمشق © Sputnik . Mohammad Damour

تداعيات القصف الإسرائيلي على حي المزة في دمشق © Sputnik . Mohammad Damour 1 / 7 © Sputnik . Mohammad Damour تداعيات القصف الإسرائيلي على حي المزة في دمشق

هذا وكان مراسل "سبوتنيك" قد أكد في وقت سابق أن صواريخ الدفاع السوري تصدت لمعظم الصواريخ المعادية، فيما أصابت منزلا في منطقة المزة فيلات غربية قرب السفارة اللبنانية.

وأفاد مصدر طبي لمراسل "سبوتنيك"، بسقوط ضحايا ومصابين في المكان.