مسيرة "عسكرية" في كربلاء جنوبي العراق لمساندة المتظاهرين

نظمت مجموعة من ضباط ومنتسبي قيادة شرطة محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء، مسيرة احتجاجية لدعم ومساندة مطالب المتظاهرين في العراق.

بغداد- سبوتنيك وأفاد شهود عيان لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن "العشرات من ضباط ومنتسبي شرطة كربلاء خرجوا في مسيرة احتجاجية، سيرا على الأقدام، من مقر قيادة الشرطة وسط المحافظة، حيث رفعوا الأعلام العراقية، ورددوا شعارات تطالب بتنفيذ مطالب المتظاهرين".

وأكد الشهود "هذه التظاهرة العسكرية هي الأولى من نوعها في كربلاء؛ لدعم مطالب المحتجين في المحافظة".

ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات، احتجاجات حاشدة تطالب بما يصفه المتظاهرون بـ"الحقوق المشروعة" منها تعديل الدستور، وتخللت تلك الأحداث أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصا وإصابة نحو 12 ألف آخرين بين المتظاهرين والقوات الأمنية. يأتي ذلك في وقت أقدم فيه عشرات من المحتجين على إغلاق طرق عامة وبعض الجسور ودعوا إلى العصيان المدني.