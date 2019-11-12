العراق... العبادي يدعو لانتخابات مبكرة بقانون منصف ومفوضية مستقلة

دعا ائتلاف "النصر"، الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، لإجراء انتخابات مبكرة بقانون منصف ومفوضية مستقلة.

وشدد العبادي على منع التلاعب بأصوات الناخبين وضمان مشاركة واسعة للجمهور وضخ دماء جديدة وكسر احتكار السلطة، بحسب قناة "السومرية نيوز".

وقال ائتلاف "النصر"، في بيان له، إنه يعرب "عن وقوفه مع ما صدر عن المرجعية الدينية العليا لسماحة السيد السيستاني لحل الازمة الراهنة"، مؤكدا دعكه "للمبادرات الرامية لتلبية طموحات ابناء الشعب العراقي ومطالبه".

وأضاف "الأزمة بعمقها تتصل ببنية النظام السياسي وتوجهات الكتل السياسية"، مشيرا إلى أن "طموحات الجماهير لن تتحقق الا بإصلاح دستوري قانوني إداري سياسي اقتصادي شامل لبنية النظام".

وأوضح ائتلاف العبادي "خارطة الطريق لإصلاح النظام تتطلب خطوات جريئة وجادة من القوى السياسية والمجتمعية تبدأ بانتخابات مبكرة بقانون انتخابات منصف ومفوضية مستقلة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين ولضمان مشاركة واسعة للجمهور"، مشددا على "ضخ دماء جديدة وكسر احتكار السلطة لإعادة ثقة شعبنا بنظامهم السياسي".

وتابع البيان "ليس امام القوى السياسية اليوم إلا التفاعل مع مبادرات الإصلاح بما يحقق الحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية".

ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات، احتجاجات حاشدة تطالب بما يصفه المتظاهرون بـ"الحقوق المشروعة" منها تعديل الدستور، وتخللت تلك الأحداث أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصا وإصابة نحو 12 ألف آخرين بين المتظاهرين والقوات الأمنية. يأتي ذلك في وقت أقدم فيه عشرات من المحتجين على إغلاق طرق عامة وبعض الجسور ودعوا إلى العصيان المدني.