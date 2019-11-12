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    قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، عدن، اليمن 29 أغسطس 2019

    المجلس الانتقالي في اليمن يحذر من مغبة المساس بعلم الجنوب

    © REUTERS / FAWAZ SALMAN
    العالم العربي
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    حذر المجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن، اليوم الثلاثاء، من تصعيد لا يمكن التكهن بنتائجه ناجم عن عدم احترام علم الجنوب.

    ووفقا لموقع المجلس، قالت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي في اجتماع استثنائي برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس مساعد الأمين العام، فضل محمد الجعدي، إن "محاولة المساس بعلم الجنوب في مطار عدن الدولي، وما ترتب عن ذلك من احتقان شعبي كبير قد يهدد بتصعيد لا يمكن التحكم بنتائجه".

    قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، عدن، اليمن 10 أغسطس 2019
    © REUTERS / FAWAZ SALMAN
    بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي... نشر النسخة النهائية لـ"اتفاق الرياض"
    ودعت هيئة رئاسة المجلس إلى "احترام علم الجنوب لما يمثله من رمزية لشعب الجنوب وتضحياته على مدى التاريخ الجنوبي الحديث مرورا بعملية التحرير الشعبية للجنوب التي تحققت بدعم من التحالف العربي".

    وأشادت بـ"الروح الوطنية العالية للشعب وما عبر عنه من موقف حازم تجاه استهداف رايته".

    وجددت هيئة رئاسة المجلس ترحيبها بمضامين اتفاق الرياض"، مشددة على ضرورة "الالتزام بها كطريق آمن يضمن الخروج من الأزمة وعدم السماح لأي تجاوزات يمكن أن تنتقص من هذا الإنجاز".

    وكان جنود من القوة الحامية لمطار عدن الدولي، أزالوا أمس الاثنين، علم جنوب اليمن (التشطيري)، ضمن الترتيبات لعودة رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبد الملك، إلى العاصمة المؤقتة عدن، وفق اتفاق الرياض، قبل أن يقوم جنود من قوات المجلس الانتقالي برفع العلم مجددا.

    ويتخذ المجلس الانتقالي الجنوبي علم دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا، رمزا للدولة التي يسعى المجلس لإقامتها في محافظات جنوب اليمن.

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    أخبار اليمن, المجلس الانتقالي, اليمن
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