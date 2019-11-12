Widgets Magazine
تسجيل
18:42 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    مدينة الكويت، الكويت

    البدون مشكلة الكويت القديمة الجديدة

    © Sputnik . Pavel Gerasimov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    رفع متظاهرون الأسبوع الفائت لافتات في الكويت تطالب بالحصول على الجنسية الكويتية، بالإضافة إلى عبارات أخرى تطالب بتحسين أوضاع الصحة والتعليم في الكويت.

    تأتي هذه المطالب ضمن المظاهرات التي تندد بتردي الأوضاع وانتشار الفساد داخل مؤسسات الحكومة الكويتية، وكانت الكويت قد شهدت احتجاجات مماثلة في يوليو/ تموز الماضي، بعد انتحار الشاب عايد حمد مدعث الذي قيل أنه انتحر بسبب وضعه القانوني والإجتماعي.

    مشكلة قديمة جديدة

    حول مشكلة البدون في الكويت، تحدثت أستاذة العلوم السياسية، استقلال دليل العازمي لـ"سبوتنيك"، وقالت: مشكلة البدون تكمن كونها أصبحت مثل كرة الثلج المتدحرجة، وهي موروثة من حكومات سابقة على مدار عقود ماضية ومن ثم فأن إلقاء تبعاتها بالكامل على الحكومة الحالية يمثل عبئاً كبيراً عليها، لأنه المطلوب منها إنهاء ملف ظل عالقاً لعقود.

    وتتابع العازمي: تعود مشكلة البدون رسمياً إلى عام 1959 وتجلت بوضوحٍ بعد استقلال الكويت عام 1961، فالقانون لم يضع حلاً لمن طالبَ بالجنسية الكويتية بعد هذا التاريخ، وقد أخذ القانون في مادتَيه الثانية والثالثة باكتساب الجنسية. لذا يرجعُ عدمُ الحصول على الجنسية إلى:

     1- رفض للمادة الثانية، باعتبارهم بقوةِ قانونِ الأرض والدم مواطنين بالتأسيس.

     2- قصْر فترةِ الإعلان عن التقدم لطلبِ الجنسية.

     3- قلّةُ الوعي لأهمية الحصولِ على الجنسية عند غالبيةِ أبناء البادية.

     4- ضعفُ حملاتِ التوعية التي من المفترض أن تدعو المعنيين بالحصول على الجنسية، خاصةً من استوطنوا خارج المدينة بعد عام 1959.

    وتكمل أستاذة العلوم السياسية: أما الوضع الحالي فأنه يشهد تطوراً كبيراً، خصوصاً أن الحكومة حددت المستحقين للتجنيس، في حين وفرت لغير المستحقين الخدمات الإنسانية المناسبة خصوصاً في مجالات التعليم والصحة وصرف الإعانات الخيرية.

    بدوره الكاتب والإعلامي الكويتي عايد المناع فوضح في حوار مع وكالة "سبوتنيك" هذه المشكلة، ويقول: البدون هم أناس لا يحملون الجنسية الكويتية ويقيمون في الكويت، وتصنفهم الحكومة بأنهم مقيمون بصورة غير قانونية، أي ليس لديهم ما يثبت انتمائهم إلى بلد محدد، بما في ذلك الكويت.

    ويكمل: البدون عددهم كبير ويريدون جميعهم أن يتجنسوا، وهذا أمر غير منطقي بالنسبة للحكومة، وبعضهم أصوله من بلدان مجاورة وغير مجاورة، والحكومة ارتكبت خطأ ولم تعالج الموقف مبكرا، وتركته ليتضخم ويصبح أصعب.

    ويتابع المناع: الحصول الجنسية الكويتية فتح في مطلع الستينات وأغلق عام 1966، وكثير من هؤلاء الأشخاص أو أجدادهم لم يحصلوا على الجنسية بسبب عدم قبولهم، أو أنهم كانوا يراهنون على أشياء معينة، ومن لم يحصل على الجنسية في تلك الفترة ليس من السهل الحصول عليها الآن.

    الجنسية الكويتية

    وعما إذا كان هؤلاء البدون سيحصلون على الجنسية الكويتية، تقول أستاذة العلوم السياسية: يبلغ عدد البدون، بين 88 ألفاً و106 آلاف شخص الجنسية يطالبون بالجنسية الكويتية، ومنذ 2011، بدأ الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بإصدار بطاقات هوية موقتة، غير أن عملية تحديد أهلية المتقدمين للحصول على الخدمات، وإذا ما كانوا حاصلين على جنسية أخرى، لا تزال مصدر خلاف بين البدون من جانب والجهاز من جانب آخر.

    فيما يرى العايد أن بعضهم فقط سيسوى وضعه، ويبين: هذا ليس أول احتجاج يقومون به، بل قاموا باحتجاجات أقوى من ذلك، والموضوع في الحقيقة حدد من قبل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم طرح اقتراح بقانون لمعالجة الأمر.

    ويواصل: هناك من يستحق أن يسوى وضعه، وبعضهم مطلوب منه أن يأتي بجنسية بلد آخر ينتمي إليه، بمعنى أن يعدل وضعه القانوني، ويمنح إقامة لمدة 15 عاما قابلة للتجديد، ويتمتع بما يتمتع به المقيمون من تعليم وصحة وغيرها.

    الحل لهؤلاء

    وعما إذا ما كان الحكومة الكويتية ستجد حلا لمشكلة البدون، إن كان ترحيلا أو إعطائهم ما يسوي وضعهم القانوني، تقول الدكتورة استقبال العازمي: ووفقاً للقانون الذي أقره مجلس الأمة أخيراً فانه يتم منح إقامة لمدة خمسة عشر عاما قابلة للتجديد، وبعض المميّزات، لمن"صحّح وضعه القانوني" أي "من أبرز جنسيته الأصلية من البدون"، حيث تراهن الدولة على أن ينهي هذا القانون المشكلة بشكل دائم.

    أما الدكتور عايد المناع فيقول: من لا يوجد له بلد ينتني إليه لا يمكن ترحيله، فإلى أين يمكن ترحيله ولا يوجد هناك بلد ترحب به، وبعضهم حصل على جنسيات بلدان لا ينتمون إليها، وبالإمكان الترحيل إليها ما داموا يحملون جنسياتها.

    ويختم قائلا: الذي لا يحمل جنسية أي بلد سيبقى يعاني من المشاكل، وسيحرم من الكثير الخدمات لأنه لم يعدل وضعه، والتي وضعتها الحكومة كشرط للتمتع بالخدمات التي ينالها المقيمون.

    انظر أيضا:

    صفاء الهاشم تتحدث عن "قنبلة" تهدد الكويت
    الكلمات الدلالية:
    منح الجنسية, الجنسية, البدون, الكويت
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المشي لمسافات طويلة في الغابة الاستوائية الخضراء، كوستاريكا، أمريكا الوسطى
    أفضل عشرة أماكن للزيارة في عام 2020
    غوغل...هل أنا مصاب بمرض خطير؟!
    "غوغل"...هل أنا مصاب بمرض خطير؟
    التعاون الروسي السعودي
    العلاقات الروسية السعودية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك