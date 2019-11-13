"أبشركم"... مسؤول إماراتي سابق يكشف تطورات في الأزمة الخليجية

أعلن عبد الخالق عبد الله الأكاديمي الإماراتي ومستشار ولي عهد أبو ظبي السابق، أن هناك بشائر وتطورات مهمة في إطار الأزمة الخليجية.

وعبّر الخالق عبد الله، عبر حسابه على موقع "تويتر": "أبشركم بتطورات مهمة لحل الخلاف الخليجي بأقرب مما تتوقعون"، دون أن يذكر التفاصيل.

أبشركم بتطورات مهمة لحل الخلاف الخليجي باقرب مما تتوقعون. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 12, 2019

​وفي وقت سابق، قرر اتحاد كرة القدم السعودي والإماراتي والبحريني، المشاركة في بطولة كأس الخليج التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وفي 5 يونيو/ حزيران من العام 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.