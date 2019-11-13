وكالة: تساقط صواريخ تركية على قرى تل تمر في الشمال السوري

وبحسب الوكالة: "اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته بالصواريخ وقذائف الهاون على قريتي عويش وداودية التابعة لريف تل تمر شمال الحسكة".

وكانت قد اجتاحت، في الأمس، بلدة "تل تمر" السورية في ريف الحسكة حركة نزوح كثيفة نحو مناطق سيطرة الجيش السوري مع توغل الجيش التركي والميلشيات "التركمانية السورية" التابعة له، في عمق مناطق سيطرة تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي في الريف الشمال الغربي لمدينة الحسكة.

قال مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة أن هجوما عنيفا مدعوما بسلاحي الجو والمدفعية شنه الجيش التركي وميليشيات "المعارضة" السورية "التركمانية" على قرى الرشيدية والقاسمية والريحانية على محور "تل تمر– رأس العين" وعلى قريتي المناخ والفيصلية على محور "تل تمر– أبو راسين" بريف رأس العين شمالي غربي محافظة الحسكة، أسفر عن سيطرتهم على تلك القرى.

وأضاف المراسل: وفي هذه الأثناء تتعرض قرية أم الكيف (5 كم شمالي بلدة تل تمر) بريف الحسكة الغربي لقصف عنيف من الطائرات المسيرة ومدفعية الهاون التابعة للجيش التركي وميلشياته "التركمانية" السورية، تزامنا مع هجوم عنيف على مزارع الدربو والكنيهر على محور "تل تمر– أبو راسين" بريف راس العين، والواقعة جميعها تحت سيطرة تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، وذلك فور سيطرتهم على قرى الرشيدية والقاسمية والريحانية وقبله الداودية في المنطقة نفسها.

ومع اشتداد القصف التركي واقتراب العمليات العسكرية منها، بدأت حركة نزوح كثيفة للسكان من بلدة تل تمر والقرى المحيطة جديدة باتجاه مدينتي الحسكة والقامشلي.