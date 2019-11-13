المسؤول الإعلامي لـ"التقدمي الاشتراكي": أول قتيل في الاحتجاجات اللبنانية هو من الحزب

قال رامي الريس المسؤول الإعلامي في الحزب "التقدمي الاشتراكي" إن أول قتيل في الاحتجاجات اللبنانية، هو أحد أعضاء الحزب.

وطالب الريس في حديث مع "راديو سبوتنيك" بسرعة الانطلاق في مشاورات سياسية بين كافة القوى لتشكيل حكومة تهتم بالمطالب الاقتصادية وتحقيق إصلاحات سياسية ويرضى عنها العالم وتلبي مطالب المتظاهرين.

وقال المسؤول الإعلامي للتقدمي الاشتراكي إن وليد جنبلاط رئيس الحزب دعا بعد سقوط القتيل إلى تهدئة النفوس وخفض التوتر من خلال اتصالات على المستوى السياسي مع مختلف الأطراف.

وأشار المسؤول الإعلامي إلى أن المندوب الفرنسي اجتمع مع عدد من المسؤولين اللبنانيين لمناقشة الأزمة الحالية سياسيا واقتصاديا، وخاصة أن فرنسا نظمت مؤتمر "سيدر" الاقتصادي ولما لها من علاقات تاريخية مع فرنسا ومع مسعي سياسي مهم لمساعدة لبنان للتخلص من أزمتها الراهنة .

وأكد الريس أن "لبنان بلد ديمقراطي وهناك مجموعة من اللبنانين لديهم وجهة نظر في القضايا تجاه فرنسا لذلك نظموا وقفة للتديد بزيارة المندوب الفرنسي وهذا من حقهم مع التأكيد على أن المسؤولين الفرنسيين يأتون إلى لبنان دائما بشكل طبيعي للروابط القوية بين لبنان وفرنسا".