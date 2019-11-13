أهداه تمثالا من الذهب الخالص... تركي آل الشيخ يكرم الأمير بدر بن عبد المحسن (صور وفيديو)

كرم رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ ، الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن.

وألقى آل الشيخ كلمة أثناء الحفل التكريمي، قائلًا للأمير بدر بن عبد المحسن: "أول شيء نحن من يتشرف بهذا التكريم ونتشرف بوجودك معنا".

وتابع: "هذة الليلة من ألف ليلة، وأعلن آل الشيخ قائلًا: "سيتم تسمية مسرح جامعة الأميرة نورة، بمسرح البدر".

وأهدى تركي للأمير بدر بن عبد المحسن تمثالًا من الذهب الخالص تقديرًا لما قدمه على مدار 60 عامًا في مجال الشعر.

وانطلقت "ليلة البدر" التي تتخللها أمسية شعرية، في مدينة الرياض الليلة بمشاركة فنان العرب، محمد عبده، الذي سيقدم العديد من الأغنيات من كلمات البدر، وذلك بمشاركة نخبة من الفنانين، منهم عبادي الجوهر، وعبد المجيد عبد الله، ونوال الكويتية.