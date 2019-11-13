مقتل فلسطيني في قصف إسرائيلي على شمال غزة وارتفاع القتلى إلى 24

رام الله - سبوتنيك. وأكدت الوزارة اليوم الأربعاء، "ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24 قتيلاً، بعد وصول شهيد إلى مجمع الشفاء الطبي".

وقالت وزارة الصحة في بيانها "وصول شهيد إلى مجمع الشفاء الطبي جراء التصعيد الإسرائيلي على غزة قبل قليل". وكانت آخر حصيلة للقتلى 23 قتيلاً.

من جانبه أصدر الجيش الإسرائيلي بيان حول الاستهداف الأخير، والذي أدى إلى مقتل فلسطيني قال فيه: "قبل قليل هاجمت طائرة عسكرية ناشطًا من الجهاد الإسلامي في شمال قطاع غزة خلال استعداده لإطلاق قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل. تم رصد الإصابة".