الجهاد الإسلامي نقلت شروط الهدنة إلى إسرائيل عن طريق مصر

نقلت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية اليوم الأربعاء لإسرائيل شروطا لهدنة في قطاع غزة بوساطة مصرية، قائلة إنه إذا لم تلب هذه الشروط فإنها ستواصل الهجمات عبر الحدود إلى ما لا نهاية.

وحسب "رويترز" شملت الشروط التي حددها القيادي بالحركة زياد النخالة في مقابلة مع قناة الميادين وقف اغتيال النشطاء والمتظاهرين على حدود غزة واتخاذ إجراءات لرفع الحصار عن القطاع.

وقال النخالة "نحن نطلب طلبات محدودة. لا عودة لاتفاقات سابقة. نحن نحل مشاكل اليوم ... يوجد تفاهمات في القاهرة حول كسر الحصار عن قطاع غزة هذه التفاهمات نحن أدرجناها لتلزم إسرائيل من ضمنها عدم استخدام الرصاص الحي ضد مسيرات العودة".

وقالت مصادر مقربة من حركة "الجهاد الإسلامي"، مساء اليوم الأربعاء، إن زياد النخالة، أمين عام الحركة، سيصل إلى العاصمة المصرية، القاهرة، يوم غد الخميس.

وبحسب المصادر التي تحدثت لوكالة "القدس"، فإن النخالة تلقى دعوة من قيادة جهاز المخابرات المصرية لزيارة القاهرة، لإجراء مباحثات حول التصعيد الجاري في قطاع غزة.

ووفقًا للمصادر، فإن جهود التهدئة لا زالت جارية، ويتوقع خلال ساعات أن تبدأ الأوضاع الميدانية بالهدوء تدريجيًا.