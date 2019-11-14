الملك سلمان يصدر قرارا بشأن 21 قاضيا

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، قرارا بشأن 21 قاضيا، وذلك في إطار العدالة والإنصاف.

قالت صحيفة "الاقتصادية"، إن القرار الملكي يشمل ترقية وتعيين 21 قاضيا في ديوان المظالم.

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا ملكيا بترقية وتعيين 21 قاضيا في ديوان المظالم https://t.co/ZoSggd59KN — صحيفة الاقتصادية (@aleqtisadiah) November 14, 2019

وقال رئيس ديوان المظالم، خالد اليوسف، إن الأمر الملكي يؤكد حرص "القيادة على دعم القضاء ومنسوبيه في إطار مبادئ العدل والحق والإنصاف".

وتابع اليوسف، أن قرار الملك سلمان يأتي دعما لقضاء ديوان المظالم من قبل الملك وولي عهده.