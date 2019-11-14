الناطق باسم "سرايا القدس" الفلسطينية يعلن استعداد كافة الوحدات العسكرية للقتال

أعلن الناطق باسم سرايا القدس، أبو حمزة، أن قوات سرايا القدس تعمل ضمن منظومة عسكرية متكاملة وأن كافة الوحدات العسكرية جاهزة للقتال.

رام الله - سبوتنيك. وقال أبو حمزة في بيان: "اغتيال القائد المجاهد بهاء أبو العطا لن يزيدنا إلا قوة وصلابة. قيادة السرايا في اجتماع وتقييم دائم لما يجري في الضفة وغزة والقدس".

كما أعلن أبوحمزة دخول الصاروخ من طراز براق 120 الخدمة العسكرية، مؤكدا أن "أيادي مقاتلينا في كافة الوحدات العسكرية ما زالت على الزناد وتعمل وفق منظومة عسكرية متكاملة وهي رهن إشارة قيادة الحركة".

وأعلنت السلطات الإسرائيلية، مساء اليوم، الخميس، تعليق الدراسة في مستوطنات غلاف غزة، غدا الجمعة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم، الخميس، أن رؤوساء البلديات في مستوطنات غلاف غزة أعلنوا وقف الدراسة غدا الجمعة، وذلك بناء على تعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

سبق أن ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء أمس، الأربعاء، أن القائمين على "الجبهة الداخلية" الإسرائيلية أكدوا أنه تم تعليق الدراسة اليوم الخميس، في جامعة بن غوريون ببئر السبع في صحراء النقب، جنوبي إسرائيل.