البترول الوطنية الكويتية تعلن عدم تأثرها بحريق محدود في مصفاة

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم الجمعة، إنه تمت السيطرة على حريق محدود شب، مساء أمس الخميس، بوحدة في مصفاة ميناء عبد الله، وأنه لم يؤثر على العمليات.

وذكرت الشركة، في تغريدة، أن الوحدة كانت تخضع لعملية صيانة.

وقالت الشركة، في تغريدتها التي نشرت اليوم: "تمكنت الشركة من السيطرة على حريق محدود اندلع مساء الخميس في وحدة التفحيم 20 بمصفاة ميناء عبدالله".

تمكنت الشركة من السيطرة على حريق محدود اندلع، مساء الخميس، في وحدة التفحيم 20 بمصفاة ميناء عبد الله.



ونجح فريق الإطفاء التابع للشركة في إطفاء الحريق بزمن قياسي ودون وقوع أي خسائر، واستمرت عمليات الإنتاج وفق برنامجها المعتاد حيث أن الوحدة كانت تحت أعمال الصيانة والتطوير. — البترول الوطنية | KNPC (@KNPCofficial) November 15, 2019

​وأضافت: "نجح فريق الإطفاء التابع للشركة في إطفاء الحريق بزمن قياسي ودون وقوع أي خسائر، واستمرت عمليات الإنتاج وفق برنامجها المعتاد حيث أن الوحدة كانت تحت أعمال الصيانة والتطوير".