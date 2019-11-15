البترول الوطنية الكويتية تعلن عدم تأثرها بحريق محدود في مصفاة

وذكرت الشركة، في تغريدة، أن الوحدة كانت تخضع لعملية صيانة.
وقالت الشركة، في تغريدتها التي نشرت اليوم: "تمكنت الشركة من السيطرة على حريق محدود اندلع مساء الخميس في وحدة التفحيم 20 بمصفاة ميناء عبدالله".
تمكنت الشركة من السيطرة على حريق محدود اندلع، مساء الخميس، في وحدة التفحيم 20 بمصفاة ميناء عبد الله.— البترول الوطنية | KNPC (@KNPCofficial) November 15, 2019
ونجح فريق الإطفاء التابع للشركة في إطفاء الحريق بزمن قياسي ودون وقوع أي خسائر، واستمرت عمليات الإنتاج وفق برنامجها المعتاد حيث أن الوحدة كانت تحت أعمال الصيانة والتطوير.
وأضافت: "نجح فريق الإطفاء التابع للشركة في إطفاء الحريق بزمن قياسي ودون وقوع أي خسائر، واستمرت عمليات الإنتاج وفق برنامجها المعتاد حيث أن الوحدة كانت تحت أعمال الصيانة والتطوير".
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