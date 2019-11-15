بالفيديو... تصريحات حاسمة بشأن حل مجلس الأمة الكويتي بعد استقالة الحكومة

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أمس الخميس، إنه لا نية لأمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، حل مجلس الأمة في الوقت الحالي، مشيراً إلى عدم تسلمه رسميا استقالة الحكومة.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، أضاف الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة، أنه "أوصل رسالة إلى القيادة السياسية حول رأيه ومجموعة من النواب بأن المشكلة تكمن في عدم تجانس الفريق الحكومي وحتى يستمر المركب يجب أن يكون هناك فريق متجانس".

وأوضح "وفقا لما أخبرني به أمير البلاد لا أعتقد وجود أي نية لحل مجلس الأمة في الوقت الحالي".

وتابع قائلا "الأمر يحتاج إلى إعادة ترتيب الفريق الحكومي".

وأكد الغانم أن "حل المجلس هو حق دستوري أصيل لأمير البلاد ولا ينازعه فيه أحد".

وكشف أنه "لم يتسلم رسميا استقالة الحكومة حتى الآن، مشيرا أنه يجب معالجة الخلل الموجود في الفريق الحكومي وحسمه".