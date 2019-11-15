إصابة 11 شخصا بانفجار استهدف المتظاهرين في ذي قار جنوبي العراق

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإصابة 11 متظاهرا بجروح، إثر اعتداء إرهابي استهدف ساحة للتحرير، في مركز محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

بغداد- سبوتنيك. وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن أسمه، أن عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت بالقرب من مبنى أطلق عليه المتظاهرين "جبل أحد"، في ساحة الحبوبي، وسط مدينة الناصرية، مركز ذي قار، جنوبي العاصمة بغداد، ما أسفر عن إصابة 11 متظاهرا بجروح متفاوتة.

وأضاف المصدر، أن الجرحى نقلوا إلى مستشفى الحسين، في وسط الناصرية، وثمانية منهم غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج.

وأكمل المصدر، أن المتظاهرين الثلاثة الجرحى، لازالوا في المستشفى لتلقي العلاج عن إصابتهم بجروح بليغة.

وأفادت مراسلتنا، نقلا عن شهود عيان، الإثنين الماضي، 11 تشرين الثاني/نوفمبر، بأن محتجين أغلقوا حقلا للغاز، وخمسة جسور، في مركز محافظة ذي قار، مع تصاعد وتيرة التظاهرات في جنوب البلاد.

حسب الشهود، إن محتجين من عشيرة "البدور"، أحد أبرز قبائل ذي قار جنوب العاصمة العراقية بغداد، أغلقوا حقل الغاز في الناصرية مركز المحافظة، ومنعوا الموظفين من الوصول إليه، ضمن الاحتجاجات التي يطالبون فيها بتوفير فرص العمل لأبنائهم، وتوفير خدمة الكهرباء، وتحسين الأوضاع المعيشية في مدينتهم.

وقطع المحتجون الطريق المؤدي إلى حقل الغاز الذي تمكن عدد قليل من العاملين فيه من الوصول له في الساعات الأولى من صباح اليوم، وسمح بإيصال الطعام لهم.

وشهدت ذي قار الغنية بثرواتها النفطية، ومعالمها السياحية والأثرية، اليوم، تشييع أحد المتظاهرين الذين قتلوا خلال عمليات عنف التي طالت المحتجين وسط الناصرية، مركز المحافظة، في جنوب العراق.