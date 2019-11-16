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12:32 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل في صنعاء، مهدي المشاط

    وكالة: ابن سلمان يهاتف المشاط لأول مرة منذ الحرب في اليمن

    © AFP 2019 / MOHAMMED HUWAIS
    العالم العربي
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    قال مسؤول حوثي رفيع المستوى، إن الرياض بدأت بالتواصل مع الجماعة عقب حادثة استهداف منشآت شركة "أرامكو" النفطية بالمملكة.

    ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
    © AP Photo / Jacquelyn Martin, Pool
    بالفيديو.. محمد بن سلمان يعلن توقيع اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الجنوبي لإنهاء النزاع
    وأوضح المسؤول، في تصريحات مع وكالة "الأناضول" التركية، أن "الاتصالات كانت تسير وفق أعلى مستوى، وبينها اتصال هاتفي بين الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، لبحث التهدئة ووقف إطلاق النار على الحدود".

    وأضاف أن "الاتصالات تجرى بين الطرفين منذ أكثر من شهر، وتوجد لجنتان عسكرية وسياسية، تبحث الأولى الوقف الشامل لإطلاق النار بين الجانبين ورفع الحصار وإعادة فتح مطار صنعاء، بينما ترتب الأخرى لوضع سياسي جديد". متابعا، أن "من بين الملفات السياسية المطروحة، طي صفحة الرئيس هادي، والترتيب لتسوية سياسية شاملة".

    ونقلت الوكالة التركية، عن مركز صنعاء للدراسات، قوله إن الرياض أصبحت الآن مسؤولة عما يحدث وعما لن يحدث في جنوبي اليمن. وأوضح المركز، في تقريره الشهري، أن "الهرمية الجديدة التي يتصورها اتفاق الرياض ستكون برئاسة نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، الذي تولى بصمت مؤخرا مسؤولية الملف اليمني من شقيقه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، وزير الدفاع".

    ورأى المركز، أن "أهم أسباب نجاح الاتفاق هو توفير الأموال والموارد الكافية للمساعدة في إصلاح شؤون الحكومة المالية وممارساتها الاقتصادية، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي، وتوقف السعودية عن ترحيل مئات الآلاف من العمال اليمنيين". ما عدا ذلك، فإن المركز وصف اتفاق الرياض بـ"السيادة السعودية على اليمن".

    ورغم استمرار الحرب، إلا أن الرياض وأبوظبي غيرتا مؤخرا، من تكتيكهما بالتحول من الخيار العسكري البحت نحو الخيار السياسي، من خلال صياغة تسوية مع الحوثيين في الشمال.

    وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن الحوثيين سيكون لهم دور في مستقبل اليمن، فيما قام نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، بزيارة إلى سلطنة عمان، لبحث السلام في اليمن.

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    الكلمات الدلالية:
    شركة أرامكو, سلطنة عمان, السعودية, الحرب في اليمن, الأمير خالد بن سلمان, مهدي المشاط
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