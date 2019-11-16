الملك الأردني وولي العهد يتجولان في الغمر

زار الملك الأردني عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، برفقة ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم السبت، منطقة الغمر في وادي عربة.

واستمع القائد الأعلى إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة العسكرية الجنوبية عن الأهمية التاريخية والجغرافية والاستراتيجية للمنطقة.

وكان في استقباله رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

وأشار قائد المنطقة العسكرية الجنوبية إلى "فخر واعتزاز جميع مرتبات المنطقة بقرارات جلالة القائد الأعلى، وجاهزيتهم للدفاع عن أمن الوطن واستقراره والحفاظ على مقدراته". كما نقلت وكالة "عمون".

الباقورة والغمر تعودان لأحضان الأردن

وأعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بوقت سابق انتهاء العمل رسميا بملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية وادي عربة وفرض سيادة الأردن الشاملة عل كل شبر في البلاد.

وكانت الحكومة الأردنية قررت إغلاق منطقة "الباقورة والغمر" أمام السياح الإسرائيليين، بدءا من اليوم، فيما قام الجيش الإسرائيلي بإغلاق البوابة المؤدية إلى هذه الأراضي، للمرة الأخيرة مساء أمس السبت.