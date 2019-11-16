مصر... دورات تأهيلية لمحصلي تذاكر القطارات على كيفية التعامل مع الجمهور

كشف وزير النقل المصري كامل الوزير، أنه التقى خلال الأيام الماضية، بعدد من قائدي القطارات ومحصلي التذاكر "الكمسارية" وكذلك رؤساء القطارات، بمعهد وردان التابع لهيئة السكة الحديد، من أجل التأكيد على أهمية حياة وسلامة ركاب القطارات.

وقال الوزير خلال تصريحات صحفية له، إنه "شدد على "الكمسارية" ورؤساء القطارات، بالتعامل بالحسنى مع الركاب".

وأضاف أن "هيئة السكك الحديدية ممثلة في معهد "وردان" للتدريب، تنظم دورات تأهيلية لقائدي القطارات وجميع العاملين بطوائف تشغيل المنظومة، من أجل رفع المستوى الفني لهم، وتدريبهم على طرق التعامل الجيد مع الجمهور، بحيث لا يؤذي صراف التذاكر نفسه أو الركاب".

وأشار إلى أنه استقبل ردودا من "الكمسارية" على هذه الدورات، تمثلت في تأكيد جاهزيتهم لذلك، لكنهم تساءلوا عن طرق تأهيل الجمهور للتعامل معهم، إلا أنه تعهد بإعداد أفلام توعوية للجمهور، لتوضيح طرق التعامل الآمن والسليم مع جميع العاملين بمنظومة تشغيل القطارات، متوقعًا استجابة قوية لها.

وأوضح أن دفع تذكرة القطار "من مصلحة أي راكب"، لأنه يتم ضخ الإيرادات والأرباح في صفقات شراء مهمات جديدة، ورفع مستوى نظافة العربات، ما يعود بالنفع على الراكب بشكل خاص، والمنظومة ككل.

وتابع "لا نريد إرهاق الراكب، لكن أفعال بسيطة منه تساعد مشغلي المنظومة على النهوض بهذا المرفق الحيوي". بحسب ما أفادت بوابة "أخبار اليوم".

وجاءت تصريحات وزير النقل على هامش توقيع عقود تصنيع وتوريد 50 جرارا جديدا وتحديث 50 جرارا من الأسطول الحالي، وعمل عمرة لـ41 جرارا أخر من الأسطول الحالي) بالإضافة إلى عقد صيانة طويل الآجل لمدة 15 سنة خاص بـ141 جرارا وذلك بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية وشركة بروغريس ريل لوكوموتيف، الأمريكية (PRL).