نمو أعداد المسافرين عبر مطارات عمان 15% خلال 5 سنوات

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني العماني، محمد الزعابي، اليوم الأحد، أن أعداد المسافرين عبر مطارات البلاد نمت بنسبة 15 بالمئة، خلال خمس سنوات؛ وذلك بعد التطوير الذي شهدته مطارات السلطنة في العشر سنوات الأخيرة.