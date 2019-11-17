فيديو مسرب لرئيس الحكومة العراقية يثير الجدل بين المغردين

أثار فيديو مسرب نشره المغردون على"تويتر" لاجتماع رئيس الوزراء العراقي مع عدد من المسؤولين، الكثير من ردود الأفعال داخل العراق.

ويظهر في الفيدو رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في اجتماع مع بعض المسؤولين العراقيين، حيث يطلب أحد المسؤولين من رئيس الوزراء القيام بحملة من خلال القنوات الرسمية للترويج لمحاربة الفساد في البلاد.

فديو مسرب من مكتب رئيس الوزراء.

احد المسؤولين يقترح لعادل عبدالمهدي ان يحفز شبكة الإعلام العراقي "للتطبيل" والدفاع عن الحكومة بشكل اقوى.

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يعني اخاف تشوفون حملة بتسقيط سمعت المتظاهرين وعالم تسوي فتنه هاي من جماعة عبدالمهدي وهذا ابو عمامه الي بصفه 🙏🏻🙌🏻 pic.twitter.com/xmtq0G0Gw5 — حسين الحيدري (@HTatQ9GKYTJa3xH) November 17, 2019

ويطالب المسؤول العراقي كما يظهر في الفيديو، موجها كلامه لرئيس الوزراء، بأنه يجب أن يوجه الإعلام الرسمي ليتحدث أكثر عن قضايا محاربة الفساد وأن "يطبل" كباقي المحطات العراقية.

وأبلغ مصدر محلي في محافظة بابل، وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن "محكمة جنايات الحلة مركز محافظة بابل، أصدرت مذكرة إلقاء قبض على المحافظ كرار العبادي لعدم حضوره جلسة محاكمته اليوم بتهمة التزوير، فيما أرجأت نظر الدعوى إلى التاسع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري".

كما أصدرت هيئة النزاهة، قرارا بتوقيف عضو في مجلس محافظة بابل لوجود مخالفات شابت عملية إنشاء محطة وقود الشوملي"، بالإضافة إلى أمر استقدام بحق المفتش العام لوزارة الصحة السابق، بسبب وجود مخالفات في عقد إنشاء مستشفى سعة 400 سرير في محافظة بابل".

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقد شهدت هذه الاحتجاجات مقتل أكثر من 300 متظاهر ورجل أمن، وإصابة أكثر من 15 ألف آخرين.

وفي محافظة صلاح الدين، أصدرت هيئة النزاهة، أمر استقدام بحق نائب عن المحافظة في البرلمان العراقي الحالي على خلفية صرف أموال لغير الأغراض المخصصة لها، أثناء مدة توليه منصب المحافظ.