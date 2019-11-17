مصر... المحكمة العسكرية تنشر تفاصيل الحكم بإعدام "المسماري"

أعلنت المحكمة العسكرية للجنايات في مصر، في بيان رسمي، تفاصيل القضاء بحكمها فى القضية رقم 160/2018 جنايات عسكرية غرب القاهرة والشهيرة إعلامياً بقضية "الواحات البحرية" فى جلسة اليوم الأحد.

ووفقا للبيان قضت المحكمة، أولا بمعاقبة المتهم الرئيسى فى هذه القضية وهو المدعو عبد الرحيم محمد المسمارى "ليبى الجنسية" حضورياً بالإعدام شنقا، وثانياً: وحضورياً بمعاقبة 22 متهما بعقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد، وثالثاً: وغيابياً بمعاقبة 10 متهمين بعقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد، ورابعاً: وحضورياً ببراءة 20 متهما.

وبحسب ما أفاد موقع بوابة "الأهرام"، ارتكب المتهمون الآتى: التأسيس والانضمام لتنظيم الفتح الإسلامى والإرهابى بدولة لبيبا، واستهداف قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية وإتلاف أسلحتهم ومعداتهم واستحلال القيام بعمليات عدائية ضدهم واستهداف المنشآت العامة والحيوية، وقتلوا عمداً 11 من ضباط وأفراد قوة مأمورية وزارة الداخلية لمداهمة أوكار التنظيم الإرهابى بمنطقة الواحات البحرية بتاريخ 20 أكتوبر 2017.

كما شرعوا فى قتل آخرين من ضباط وأفراد هذه المأمورية، وخطفوا واحتجزوا آخرون نقيب شرطة مدنية، محمد علاء محمد عبد اللطيف الحايس كرهينة، وسرقوا بالإكراه أسلحة وذخيرة ومهمات قوات الشرطة المدنية المداهمة لمعسكرات العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات البحرية.