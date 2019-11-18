مذيع في الجزيرة يعلن "مصالحة" بوساطة إماراتية... وأمير سعودي: "عادت إلى الحياة بهجتها"

أعلن مذيع في قناة "الجزيرة" القطرية عن مصالحة بوساطة إماراتية تمت بينه وبين عدد من الأمراء والمسؤولين السعوديين.

كتب المذيع الأردني في قناة "الجزيرة"، جمال ريان، على حسابه الرسمي في "تويتر" إنه قرر رفع الحظر "البلوك" عن عدد من الأمراء والمسؤولين بما فيهم الأمير عبد الرحمن بن مساعد، وتركي آل الشيخ، بعد المصالحة التي تمت بينهم.

قررت رفع البلوك عن عدد من الأمراء والمسؤولين بما فيهم الامير عبد الرحمن بن مساعد ، وسعادة تركي ال الشيخ ،بعد المصالحة التي تمت بيني وبينهم ، والشكر موصول لصديق اعلامي إمارتي ،على جهوده التي قام بها للتوفيق بيني وبين الامير عبد الرحمن بن مساعد #الخليج #السعودية #الامارات #قطر pic.twitter.com/xGMB13FJEk — جمال ريان (@jamalrayyan) November 18, 2019

​وشكر ما اسماه "صديق إعلامي إماراتي" على الجهود التي قام بها للتوفيق بين الأطراف.

من جانبه علق الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، ساخرا من تغريدة جمال ريان، ملمحا إلى أنه لم يوسط أحد لإجراء مصالحة بينه وبين ريان.

وكتب مساعد تعليقا على ما كتبه مذيع "الجزيرة": "ليتك تخبرني بإسم الإعلامي الإماراتي الذي قام بالجهود التوفيقية بيننا لأشكره فمنذ أن حظرتني لم يهنأ لي بال ولم يغمض لي جفن والآن وقد أزلت الحظر عادت إلى الحياة بهجتها.. أستاذ جمال أنت أقدم مذيعي الجزيرة وتطبعت بطبعها في الحيادية والصدق وعدم اختلاق الأكاذيب..تغريدة جزيرية بامتياز".

ليتك تخبرني بإسم الإعلامي الإماراتي الذي قام بالجهود التوفيقية بيننا لأشكره فمنذ أن حظرتني لم يهنأ لي بال ولم يغمض لي جفن والآن وقد أزلت الحظر عادت الى الحياة بهجتها.. أستاذ جمال أنت أقدم مذيعي الجزيرة وتطبعت بطبعها في الحيادية والصدق وعدم اختلاق الأكاذيب..تغريدة جزيرية بامتياز👍 https://t.co/fhDC8XOiuT — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) November 18, 2019

​وكتب ريان تعليقا على رد الأمير السعودي: "إلى سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد، أشهد الله أنني أقول الحقيقة وأنت تنكرها، ربما خوفًا من جهات عليا، افتح سعادتك الخاص وسوف أرسل إليك صورة عن الدليل واسم الإعلامي الذي توسط للتوفيق بيني وبينك، وسوف تتأكد من أنني أقول الحقيقة، وإذا ما بدك بسيطة برجع البلوك".

@abdulrahman إلى سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد ، اشهد الله انني أقول الحقيقة وأنت تنكرها ، ربما خوفًا من جهات عليا ،افتح سعادتك الخاص وسوف أرسل إليك صورة عن الدليل واسم الإعلامي الذي توسط للتوفيق بيني وبينك ، وسوف تتأكد من انني أقول الحقيقة ، واذا ما بدك بسيطة برجع البلوك https://t.co/tfjW7GyGAW — جمال ريان (@jamalrayyan) November 18, 2019

​وقال بن مساعد ردا على تغريدة مذيع الجزيرة: "لا الّا إعادة البلوك.. أنا حاليًا أتلقى التهاني والتبريكات من جميع معارفي على رفعك للحظر فلا تفسد فرحتي وفرحتهم.. وبالنسبة للدليل واسم الإعلامي فليتك يا أستاذ جمال ترسله هنا في العام حتى يشاركني الجميع فرحتي بذلك".

لا الّا إعادة البلوك.. أنا حاليًا أتلقى التهاني والتبريكات من جميع معارفي على رفعك للحظر فلا تفسد فرحتي وفرحتهم .. وبالنسبة للدليل واسم الإعلامي فليتك يا أستاذ جمال ترسله هنا في العام حتى يشاركني الجميع فرحتي بذلك — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) November 18, 2019

​وكتب ريان مجددا ردا على بن مساعد: "انت ابن أصول، الا تخشى من معاقبة السلطات الاماراتية له ؟، انت تعرفه هو صديقك وأنت تحترمه وتقدره، ولا أظنك تقبل أي اذى قد يصيبه، يا بتفتح الخاص، يا بنعمل بلوك لبعض، اختار؟".

انت ابن أصول ،الا تخشى من معاقبة السلطات الاماراتية له ؟، انت تعرفه هو صديقك وأنت تحترمه وتقدره ، ولا أظنك تقبل أي اذى قد يصيبه ، يا بتفتح الخاص ، يا بنعمل بلوك لبعض ، اختار ؟@abdulrahman https://t.co/dUg9C0g08u — جمال ريان (@jamalrayyan) November 18, 2019

​ورد الأمير السعودي على مذيع الجزيرة قائلا: "قلنا بلاش البلوك.. انت ابن أصول ولا يرضيك افساد فرحتي وفرحة متابعيني.. في حل ثالث غير الخاص او البلوك.. لمّح.. ايش اول حرف من اسمه؟".

قلنا بلاش البلوك .. انت ابن أصول ولايرضيك افساد فرحتي وفرحة متابعيني.. في حل ثالث غير الخاص او البلوك .. لمّح.. ايش اول حرف من اسمه؟ https://t.co/GQ2JfzeB2z — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) November 18, 2019

​ومن جانبه دخل تركي آل الشيخ على خط الجدل فكتب بشكل ساخرا تعليقا على تغريدة جمال ريان "جمال اذا رفعت البلوك عن الامير بزعل..".

جمال اذا رفعت البلوك عن الامير بزعل ... ! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 18, 2019

​وفي 5 يونيو/ حزيران من العام 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.