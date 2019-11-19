نتنياهو يشكر ترامب هاتفيا إعلان الإدارة الأمريكية المستوطنات غير مخالفة للقانون الدولي

شكر رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال محادثة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين، على قرار الإدارة الأمرسكية إعلان المستوطنات الإسرائيلية غير مخالفة للقانون الدولي، وجاء ذلك وفق القناة 13 .

وقالت القناة، إن "هذا كانت أول مكالمة هاتفية بين نتنياهو وترامب منذ الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة في سبتمبر الماضي".



وقال نتنياهو حول اتصاله مع ترامب في بيان، نقله ديوانه: "تحدثت عبر الهاتف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأخبرته أنه قد قام بتصحيح ظلم تاريخي".

وأضاف " كان من المفترض أن يقوم شخص بقول حقيقة بسيطة، وقد فعل الرئيس ترامب هذا، تماما كما فعل مع الاعتراف بمرتفعات الجولان وانتقال السفارة الأمريكية إلى القدس".

وتابع "قلت للرئيس ترامب إننا لسنا في أرض أجنبية. هذا هو وطننا لأكثر منذ 3000 سنة... هذا لا يمنع المفاوضات ... على العكس من ذلك، فهذه الخطوة تقدم السلام لأنه لا يمكن بناء سلام حقيقي قائم على الأكاذيب".

هذا وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تعارض موقف الإدارات الأمريكية السابقة من إنشاء المستوطنات الإسرائيلية، وباتت تعتبر أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عمل لا يتعارض مع القانون الدولي.