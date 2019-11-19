احتجاز 45 طالبة في السعودية... والسلطات تصدر بيانا تحذيريا

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، اليوم الثلاثاء، تنبيها عن قرب هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في عدد من المحافظات بمنطقة مكة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد.

وحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة، المواطنين والمقيمين من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، وما تشهده عدد من محافظات المنطقة من تقلبات جوية وما يصاحبها من تأثيرات مناخية وجريان للسيول في الأودية والشعاب.

ودعت المديرية، الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول، أو السير فيها.

— الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) November 19, 2019

​وشهدت عدة مناطق في المملكة العربية السعودية، خلال الأيام الأخيرة، هطول كميات كبيرة من الأمطار، فيما شهد وادي الريع بقرية مليحة غرب عسير، هطول سيول أدت إلى احتجاز، 3 حافلات تقل 45 طالبة أثناء عودتهن من جامعة القنفذة، وتمكن الأهالي من إخراجهن بعد تلقيهم نداء استغاثة من سائقي تلك الحافلات.

​وشهدت المملكة العربية السعودية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، سيولا أدت إلى مصرع 12 شخصا، بينهم 10 أشخاص لقوا حتفهم في منطقة تبوك شمال غربي السعودية.