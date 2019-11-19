احتجاز 45 طالبة في السعودية... والسلطات تصدر بيانا تحذيريا

وحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة، المواطنين والمقيمين من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، وما تشهده عدد من محافظات المنطقة من تقلبات جوية وما يصاحبها من تأثيرات مناخية وجريان للسيول في الأودية والشعاب.
ودعت المديرية، الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول، أو السير فيها.
— الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) November 19, 2019
وشهدت عدة مناطق في المملكة العربية السعودية، خلال الأيام الأخيرة، هطول كميات كبيرة من الأمطار، فيما شهد وادي الريع بقرية مليحة غرب عسير، هطول سيول أدت إلى احتجاز، 3 حافلات تقل 45 طالبة أثناء عودتهن من جامعة القنفذة، وتمكن الأهالي من إخراجهن بعد تلقيهم نداء استغاثة من سائقي تلك الحافلات.
— تركي الشلاحي(ابوسعد) (@turkeyalshlahy) November 18, 2019
وشهدت المملكة العربية السعودية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، سيولا أدت إلى مصرع 12 شخصا، بينهم 10 أشخاص لقوا حتفهم في منطقة تبوك شمال غربي السعودية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)