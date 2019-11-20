وكالة: قتلى وجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على محيط دمشق

كما أكد مصدر طبي في مشفى قطنا الوطني، أن رجلا وامرأة قتلا، فيما أصيب عدد آخر جراء الغارات على بلدة بيت سابر بمنطقة سعسع في جنوب غرب دمشق.
وأضافت الوكالة أن شظايا أحد الصواريخ الإسرائيلية أصابت أيضا بناية سكنية في ضاحية قدسيا بغرب دمشق، ما أسفر عن إصابة فتاة وإلحاق أضرار كبيرة في البناء.
من جهته، أكد محافظ ريف دمشق، علاء إبراهيم، أن المحافظة ستقدم العون والمساعدة للمتضررين من الغارات الإسرائيلية وستقوم بترميم المنازل المتضررة، قائلا: إن "العمل على تقديم العون للمتضررين سيبدأ منذ اللحظة، وتم الطلب من رؤساء البلديات بريف دمشق ولجنة من المحافظة لحصر جميع الأضرار".
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