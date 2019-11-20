وكالة: قتلى وجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على محيط دمشق

أعلنت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأربعاء، مقتل شخصين وإصابة آخرين، جراء غارات إسرائيلية قرب العاصمة دمشق.

وذكرت الوكالة السورية أن شظايا أحد الصواريخ الإسرائيلية أصابت منزلا في بلدة سعسع جنوب غرب دمشق، ما أسفر عن تدمير المنزل ومقتل شخصين وإصابة عدد آخر تم نقلهم إلى المشافي في القنيطرة ودمشق لتلقي العلاج المناسب.

كما أكد مصدر طبي في مشفى قطنا الوطني، أن رجلا وامرأة قتلا، فيما أصيب عدد آخر جراء الغارات على بلدة بيت سابر بمنطقة سعسع في جنوب غرب دمشق.

وأضافت الوكالة أن شظايا أحد الصواريخ الإسرائيلية أصابت أيضا بناية سكنية في ضاحية قدسيا بغرب دمشق، ما أسفر عن إصابة فتاة وإلحاق أضرار كبيرة في البناء.

من جهته، أكد محافظ ريف دمشق، علاء إبراهيم، أن المحافظة ستقدم العون والمساعدة للمتضررين من الغارات الإسرائيلية وستقوم بترميم المنازل المتضررة، قائلا: إن "العمل على تقديم العون للمتضررين سيبدأ منذ اللحظة، وتم الطلب من رؤساء البلديات بريف دمشق ولجنة من المحافظة لحصر جميع الأضرار".