وسط احتجاجات عنيفة... لماذا اجتمع رئيس أمن الدولة السعودي مع سفير العراق

التقى رئيس جهاز أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، الفريق أول عبد العزيز بن محمد الهويريني، اليوم الخميس، سفير جمهورية العراق لدى الرياض، السفير قحطان طه خلف.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، أكد رئيس جهاز أمن الدولة السعودي في بيان، حرص المملكة على استقرار العراق وازدهاره.

وقال الهويريني خلال لقائه السفير العراقي لدى الرياض السفير قحطان طه خلف، إن "المملكة حريصة على استقرار العراق، وازدهاره، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية".

وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، واستقرار المنطقة، والتعاون في المجال الأمني، ومكافحة الإرهاب والتطرف".

وتابع البيان، أن "الهويريني شدد على أن أمن العراق واستقراره هو أساس لأمن المملكة والمنطقة".