أمير قطر يجري اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي

أعرب أمير دولة قطر، تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، لرئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، خلال اتصال هاتفي عن دعم دولة قطر لأمن العراق.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، صدر اليوم الجمعة، "رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أكد خلاله وقوفه مع العراق ودعمه للحكومة في مواجهة التحديات والعمل لما فيه أمن واستقرار العراق وتحقيق تطلعات الشعب العراقي".

رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي يتلقى اتصالا هاتفيا من امير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ، أكد خلاله وقوفه مع العراق ودعمه للحكومة في مواجهة التحديات والعمل لمافيه أمن واستقرار العراق وتحقيق تطلعات الشعب العراقي . pic.twitter.com/gSN1Y3yXJZ — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) November 22, 2019

ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقد شهدت هذه الاحتجاجات مقتل أكثر من 300 متظاهر ورجل أمن، وأكثر من 15 ألف مصاب.