البحرية الليبية تنقذ 99 مهاجرا غير شرعي شرقي العاصمة

أعلنت القوات البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق، في العاصمة طرابلس، إنقاذ حياة 99 مهاجرا غير شرعي، قبالة سواحل مدينة الخمس.

طرابلس - سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية، العميد مسعود إبراهيم مسعود عبد الصمد، لوكالة "سبوتنيك" "بناء على بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قوارب هجرة غير شرعية، أبحر الزورق فزان، التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل طرابلس في مهمة بحث وإنقاذ يوم الخميس الماضي، وقام الزورق بإنقاذ 99 مهاجرا غير شرعي شمال غرب الخمس شرق العاصمة الليبية".

وأكد عبد الصمد أنه "خلال عمليات الإبحار قام أحد أفراد طاقم الزورق فزان بالمساعدة في توليد امرأة، وانجبت طفلها بحالة صحية ممتازة، وبعد الوصول بها إلى نقطة حرس السواحل تم نقلها إلى أحد المصحات الخاصة في مدينة الخمس، بمساعدة المنظمات الدولية العاملة معنا في نقاط الإنزال".

وتابع الناطق باسم القوات البحرية الليبية "نحن في انتظار استلام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لهؤلاء المهاجرين الذين تم إنقاذهم"، موضحا أنه "في حال عدم استلامهم من قبل جهاز الهجرة غير شرعية سيتم إخلاء سبيلهم، لأننا لا نملك أمكانية إيوائهم في مركز الإنزال، ونقاط الإنزال التابعة لحرس السواحل مصممة لتقديم المساعدة الطيبة والإنسانية لفترة محددة، لا تتجاوز ساعتين لذلك نضطر لإخلاء سبيلهم".

وتعتبر ليبيا محطة للمهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة، يأتون من مصر وتشاد وغيرها عبر الصحراء الليبية، في طريقهم إلى أوروبا أو البقاء في ليبيا والعمل بها بطرق غير شرعية، حيث تعاني الجهات الأمنية في ليبيا المتمثلة في أجهزة الهجرة غير الشرعية نقصا كبيرا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.