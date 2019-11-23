ارتفاع حصيلة القتلى في تفجير سيارة مفخخة بتل أبيض إلى 16 شخصا

ارتفعت حصيلة القتلى في انفجار سيارة مفخخة بمدينة تل أبيض شمالي سوريا، اليوم السبت، إلى 16 شخصا.

أنطاكيا – سبوتنيك. وذكر مصدر مقرب من الجيش السوري الحر لوكالة "سبوتنيك" "ارتفاع حصيلة الانفجار في مدينة تل أبيض السورية إلى 16 قتيلا"، وكشف أنه "تم نقل 28 مصابا في التفجير إلى المستشفيات التركية ووصلتنا معاومات عن وفاة 4 منهم متأثرين بجراحهم".

وكانت وزارة الدفاع التركية في بيان قد أعلنت في وقت سابق، مقتل 3 وإصابة أكثر من 20 آخرين في انفجار سيارة مفخخة بمدينة تل أبيض السورية.

وجاء في بيان الدفاع التركية اليوم، "حزب العمال الكردستاني/ وحدات حماية الشعب منظمات إرهابية لا تختلف عن داعش (المحظور في روسيا)، وتواصل قتل المدنيين الأبرياء. إرهابيون قتلى-الأطفال هاجموا اليوم مدنيا في المنطقة الصناعية من تل-أبيض بتفجير سيارة مفخخة. وفق الحصيلة الأوليّة قتل 3 أشخاص وأصيب أكثر من 20".

كما أفاد مصدر مقرب من الجيش السوري الحر لسبوتنيك صباح اليوم بمقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 25 في ذات الانفجار.