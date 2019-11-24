سعودي يربح 900 ألف ريال في 24 ساعة... تركي آل الشيخ يكشف السر

كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، عن سر جني سعودي نحو 900 ألف ريال سعودي في 24 ساعة فقط.

وعلق تركي آل الشيخ على الحدث الذي شهدته حفلات "موسم الرياض"، من بيع العود التاريخي للفنان السعودي، راشد الماجد.

صحبة طويلة ورفقة عمر بين راشد الماجد و العود أنتجت لنا مجموعة من الأعمال الفنية التاريخية 😍

فعالية خاصة لمزاد عود السندباد في #ليلة_السندباد بـ #موسم_الرياض ❤🔥👍🏼 pic.twitter.com/oJ3i1OXNZx — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) November 16, 2019

​وكان سعودي، لم تكشف وسائل الإعلام السعودية عن هويته، قد اشترى عود راشد الماجد، الذي رافقه نحو 27 عاما وكان هدية من الملحن الراحل صالح الشهري، في مزاد علني بنحو 600 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي نحو 150 ألف دولار أمريكي، وذهب المبلغ لصالح جمعيات خيرية.

ولكن تركي آل الشيخ كشف عن مفاجأة بشأن ما فعله السعودي الذي اشترى عود راشد الماجد به.

​وقال تركي آل الشيخ في تغريدة: "من غير المعقول، أن من اشترى عود راشد الماجد أمس، باعه اليوم بمليون ونصف المليون ريال سعودي".

وبتلك الطريقة جنى هذا السعودي المجهول 900 ألف ريال سعودي، في 24 ساعة فقط، وفقا لما ذكره المسؤول السعودي.

مو معقول الي اشترى عود راشد امس باعه اليوم بمليون ونص!🔥 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 23, 2019

​ولم يكشف تركي آل الشيخ عن هوية المشتري الجديد لعود راشد الماجد التاريخي.