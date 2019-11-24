سعودي يربح 900 ألف ريال في 24 ساعة... تركي آل الشيخ يكشف السر

وعلق تركي آل الشيخ على الحدث الذي شهدته حفلات "موسم الرياض"، من بيع العود التاريخي للفنان السعودي، راشد الماجد.
صحبة طويلة ورفقة عمر بين راشد الماجد و العود أنتجت لنا مجموعة من الأعمال الفنية التاريخية 😍— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) November 16, 2019
فعالية خاصة لمزاد عود السندباد في #ليلة_السندباد بـ #موسم_الرياض ❤🔥👍🏼 pic.twitter.com/oJ3i1OXNZx
وكان سعودي، لم تكشف وسائل الإعلام السعودية عن هويته، قد اشترى عود راشد الماجد، الذي رافقه نحو 27 عاما وكان هدية من الملحن الراحل صالح الشهري، في مزاد علني بنحو 600 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي نحو 150 ألف دولار أمريكي، وذهب المبلغ لصالح جمعيات خيرية.
ولكن تركي آل الشيخ كشف عن مفاجأة بشأن ما فعله السعودي الذي اشترى عود راشد الماجد به.
بيع عود الفنان راشد الماجد بـ "600 ألف ريال سعودي" في مزاد على الهواء#راشد_الماجد #ليلة_السندباد#موسم_الرياض #روتانا_موسيقى@Turki_alalshikh@RashedTV pic.twitter.com/vfU3kQTTOW— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) November 22, 2019
وقال تركي آل الشيخ في تغريدة: "من غير المعقول، أن من اشترى عود راشد الماجد أمس، باعه اليوم بمليون ونصف المليون ريال سعودي".
وبتلك الطريقة جنى هذا السعودي المجهول 900 ألف ريال سعودي، في 24 ساعة فقط، وفقا لما ذكره المسؤول السعودي.
مو معقول الي اشترى عود راشد امس باعه اليوم بمليون ونص!🔥— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 23, 2019
ولم يكشف تركي آل الشيخ عن هوية المشتري الجديد لعود راشد الماجد التاريخي.
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