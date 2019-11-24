حمدوك يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

التقى رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، وفد منظمة الأمم المتحدة برئاسة، مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة بالأمم المتحدة.

وأطلع رئيس مجلس الوزراء لوكوك على خطط الحكومة وجهودها في تحقيق السلام، وذلك بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأوضح لوكوك أنه تم الاتفاق على أهمية دعم المجتمع الدولي لمهام الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى أن اللقاء تناول دور الأمم المتحدة ومنظماتها في تقديم الدعم للحكومة بالإضافة إلى سعيها لحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم لخطة الحكومة.

على تقديم الدعم لخطة الحكومة .



وأشاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالتقدم الذي أحرزته الحكومة في تحسين الوضع الإنساني واتخاذها قرارات مهمة لتسهيل الوصول للنازحين المتأثرين وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.#السودان #سونا — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) November 24, 2019

​وأشاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالتقدم الذي أحرزته الحكومة في تحسين الوضع الإنساني واتخاذها قرارات مهمة لتسهيل الوصول للنازحين المتأثرين وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.