حمدوك يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

وأطلع رئيس مجلس الوزراء لوكوك على خطط الحكومة وجهودها في تحقيق السلام، وذلك بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأوضح لوكوك أنه تم الاتفاق على أهمية دعم المجتمع الدولي لمهام الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى أن اللقاء تناول دور الأمم المتحدة ومنظماتها في تقديم الدعم للحكومة بالإضافة إلى سعيها لحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم لخطة الحكومة.
على تقديم الدعم لخطة الحكومة .— SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) November 24, 2019
وأشاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالتقدم الذي أحرزته الحكومة في تحسين الوضع الإنساني واتخاذها قرارات مهمة لتسهيل الوصول للنازحين المتأثرين وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.#السودان #سونا
وأشاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالتقدم الذي أحرزته الحكومة في تحسين الوضع الإنساني واتخاذها قرارات مهمة لتسهيل الوصول للنازحين المتأثرين وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.
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