عاهل الأردن يعرب عن تقدير بلاده لدعم واشنطن

أعرب عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين عن تقدير بلاده للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لها في العديد من المجالات التنموية والدفاعية.

عمان -سبوتنيك. وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني بأن الملك عبد الله الثاني استعرض مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الفريق أول مارك ميلي، في قصر بسمان اليوم الأحد، علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، خصوصا في مجالات التعاون العسكري".

وأعرب العاهل الأردني، خلال اللقاء، عن تقديره للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في العديد من المجالات التنموية والدفاعية.

وتطرق اللقاء إلى الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمحاربة الإرهاب، وفق نهج شامل.

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، ومستشار العاهل الأردني للاتصال والتنسيق، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني، والوفد المرافق لرئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي.

وترتبط عمان وواشنطن بعلاقات تعاون عسكري متميزة منذ سنوات، وتشترك القوات المسلحة الأردنية ونظيرتها الأمريكية في أعمال تدريب دورية، أهمها التمرين العسكري "الأسد المتأهب" الذي يجري منذ عام 2011 بشكل سنوي بمشاركة وحدات برية وبحرية وجوية من الجانبين.