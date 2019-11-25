مصر... الأرصاد تعلن درجات الحرارة اليوم

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وفق ما نقلته صحيفة "الوطن" المصرية أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بصورة ملحوظة في معظم أنحاء جمهورية مصر العربية، صباح اليوم.

وأشارت إلى أنه متوقع أن يسود طقس مائل للحرارة، بالنسبة لهذا الوقت من العام على جميع الأنحاء في مصر كافة نهارا.

كما أنه سيميل إلى البرودة في أول الليل، ويتحول إلى طقس بارد في آخره.

وقالت الأرصاد المصرية إنه متوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

كما أشارت إلى أنه متوقع أن تنشط الرياح على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من غربي البلاد قد يصاحبها سقوط الأمطار نهاية الفترة.

أما عن حالة البحرين المتوسط والأحمر، فقالت الأرصاد المصرية إن حالة البحر المتوسط فهي تتراوح من معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر.

وستظهر على البحر المتوسط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية.

وفي البحر الأحمر، ستكون الحالة معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح ستكون سطحية شمالية غربية.