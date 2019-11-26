السعودية تهاجم إيران وتتحدث عن عقوبات منشأة فوردو النووية

أدان مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، استمرار انتهاكات إيران وخروقاتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي.

وقال وزير الإعلام السعودي الأمير تركي بن عبد الله الشبانة، عقب الجلسة، إن "المجلس أدان استمرار انتهاكات إيران وخروقاتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ورحب مجلس الوزراء السعودي، بما ورد في البيان الوزاري المشترك للدول الأوروبية الأطراف الثلاثة في الاتفاق والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، وقرار الولايات المتحدة الأمريكية المتعلق بإنهاء إعفاء منشأة فوردو النووية الإيرانية من العقوبات، مشددا على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما مماثلا تجاه تجاوزات إيران لما تشكله من تقويض للأمن والسلم الدوليين.

​وقررت الولايات المتحدة الأمريكية، مؤخرا، حظر كل نشاط في موقع فوردو النووي في إيران، كان معفيا جزئيا حتى الآن من العقوبات الأمريكية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي، إن "الكمية الصحيحة من اليورانيوم المخصب لدى أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم هي صفر".

وأضاف: "ليس هناك سبب مشروع يسمح لإيران باستئناف التخصيب في هذا الموقع الذي كان سريا".