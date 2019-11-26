وضعوه في الثلاجة مدة 8 ساعات... العثور على ناشط عراقي بعد اختطافه...فيديو

نشر مدونون عراقيون لحظة إسعاف ناشط عراقي من الثلاجة (سيارة براد) بعد اختطافه على خلفية تصويره لحظة إحراق خيم المتظاهرين في كربلاء العراقية.

وعثر على الناشط حسن البناء الحسيني بحالة صعبة جدا داخل ثلاجة في منطقة الإبراهيمية، بعد 8 ساعات من اختطافه، وقد ظهرت عليه آثار التعذيب.

🔴عاجل

🔘شاركو على اوسع نطاق

حسن سعد الدين ابن كربلاء المختطف

بسبب تصويره لحرق خيم كربلاء

اهله لكوه معذب وبمجمده مخلي



سنكون بالمرصاد ضد كل فاسد صغير!!!



⬅ '' لا تقرأ وترحل واجب عليك مشاركة المنشور ليصل الصوت ان كان هناك آذان صاغية وقلوب تخاف الله او تعرفه!💔#نازل_اخذ_حقي 🇮🇶 pic.twitter.com/6ZEoADvxBh — Firas W. Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) November 25, 2019

وبحسب الناشطين فقد قامت سيارات سوداء باختطاف الناشط أثناء تواجده نهارا في ساحة المظاهرات، بحسب "العربية".

ويظهر في الفيديو الشاب وهو يقول لوالده "لست خائفا... أنا فقط أشعر بالبرد وأريد أن أنام"مع صعوبات بالتنفس والكلام.

وكان قد أعلن مدير المرصد العراقي للحريات الصحفية، هادي جلو مرعي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الثلاثاء، عن إصابة مصور تلفزيوني، أثناء تغطيته للتظاهرات في محافظة المثنى، جنوب غربي البلاد.

وأوضح مرعي، أن المصور التلفزيوني يعمل لصالح قناة "دجلة الفضائية" أصيب في رأسه، أثناء تغطيته للتظاهرات التي تشهدها مدينة السماوة، مركز محافظة المثنى.

وقتل إعلامي وأصيب عدد آخر من الصحفيين، والصحفيات أثناء تغطية التظاهرات التي قمعت في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، باستخدام الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، والضرب بالهراوات منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وحتى اليوم.