وزير الإعلام اليمني: "الحوثيون" يحرضون ضد المنظمات الإغاثية الدولية

اتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الثلاثاء، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بشن حملة تحريض سياسية وإعلامية منظمة، تستهدف المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة في اليمن، محذراً من خطورتها.

القاهرة - سبوتنيك. وقال الإرياني في تغريدات على حسابه في "تويتر":

"ندين ونستنكر بشدة حملة الإساءة والتحريض التي تشنها ‎الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، ضد المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة في اليمن على خلفية التصريحات الأخيرة لمساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية أورسولا مولر، التي كشفت عن جانب من ممارسات الميليشيا في مناطق سيطرتها".

‏واعتبر أن "الحملة تندرج ضمن الضغوط والابتزاز الذي تمارسه الميليشيا الحوثية على موظفي المنظمات الدولية بهدف إجبارهم على تمرير سياساتها العبثية وغض الطرف عن فسادها ونهبها المنظم للمساعدات الإنسانية والغذائية التي يفترض أن توجه لملايين المحتاجين".

وحذر الوزير الإرياني "من خطورة الحملة على سلامة طواقم المنظمات العاملة في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، وفي قدرتها على أداء مهامها الإنسانية النبيلة بما يضمن الحيادية والشفافية والنزاهة ووصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها".