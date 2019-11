 ظهر في "مقطع مثير" يهدد امرأة… تحرك سعودي ضد وافد أجنبي

View this post on Instagram

أوقفت السلطات الأمنية في السعودية، وافدًا أجنبيًا مقيمًا في المملكة؛ بعدما ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يهدد ويتوعد بضرب امرأة، يقول كثير من المدونين إنها سعودية الجنسية. وقالت وسائل إعلام محلية ومغردون سعوديون في موقع ”تويتر“، إن السلطات الأمنية المختصة أوقفت الوافد الشاب، وإنه من حملة الجنسية البورمية (ميانمار)، وبدأت التحقيق معه حول مقطع الفيديو. #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #السعودية #الرياض #جدة #فيديوهات #ترند #جازان #نجران #video #trend #news #saudi #riyadh #اجنبي_يعتدي_على_امرأة