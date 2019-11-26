 ظهر في "مقطع مثير" يهدد امرأة… تحرك سعودي ضد وافد أجنبي

أثار مقطع فيديو الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.

أفاد الموقع الإلكتروني "إرم نيوز" بأن السلطات الأمنية السعودية ألقت القبض، مساء اليوم الثلاثاء، على وافد أجنبي مقيم في المملكة، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه وهو يهدد ويتوعد بضرب امرأة.

وأوضح الموقع الإلكتروني أن الكثيرين من المدونين يؤكدون إنها سعودية الجنسية، في وقت شهد مقطع الفيديو تفاعلا واسعا على "تويتر"، تحت اسم "أجنبي يعتدي على امرأة".

وأوقفت السلطات السعودية الوافد الأجنبي، وتبين أنه يحمل الجنسية البورمية، وبدأت التحقيق معه، وذلك بعد انتشار الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو أن إحدى الراكبات في حافلة نقل عام فيما يبدو، قد صورت بكاميرا هاتفها الجوال، الوافد الذي كان واقفا في منتصف الحافلة، ويتحدث عبر هاتفه الجوال بصوتٍ مرتفع، أمكن من خلاله سماع تهديداته لامرأة.

وكان المقطع الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد ظهر فيه الوافد يهدد فتيات ويتفاخر باعتدائه سابقاً على شخص. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "سبق".