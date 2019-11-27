"أبو ظبي للاستثمار" يدرس استثمار نحو مليار دولار في طرح أرامكو

نقلت وكالة "رويترز" عن 5 مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إن "جهاز أبوظبي للاستثمار" يدرس استثمار ما لا يقل عن مليار دولار في الطرح العام الأولي لـ"أرامكو" السعودية.

وأشار أحد المصادر إلى أن أن القرار النهائي بشأن حجم الاستثمار لم يُتخذ بعد وأنه سيحتاج لموافقة مجلس إدارة الجهاز، بينما رفض متحدث باسم الجهاز التعليق، وامتنعت الشركة السعودية عن التعقيب.

وقال مصدران إن الجهاز يدرس استثمار ما لا يقل عن مليار دولار، بينما ذكر مصدران آخران أن حجم الاستثمار يتراوح بين 1.5 وملياري دولار.

وتعول أرامكو السعودية بشكل أساسي على مستثمرين من السعودية والخليج لجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار.

وكانت "أرامكو" قد أعلنت، عبر موقعها الرسمي، في وقت سابق، عن النطاق السعري للطرح الأول على أسهمها، وبدء الاكتتاب عبر السوق المالية السعودية (تداول).

وستكون نسبة 0.5 في المئة (حوالي مليار سهم) متاحة للاكتتاب للأفراد، و1 في المئة للمؤسسات؛ على أن يكون الاكتتاب للأفراد بالحد الأعلى للنطاق السعري هو 32 ريال.

و"أرامكو" هي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها، من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق.